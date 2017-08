Le village des Égaliers et sa réserve d'animaux exotiques ouvre ses portes aujourd'hui

Pour la seule fois de l'année, le village des Égaliers, près de Sous-Parsat, ouvre ses portes au public cet après-midi. Une occasion unique de visiter son exceptionnelle réserve d'animaux privée, pour un véritable petit safari en pleine campagne creusoise. Mais aussi, de faire une bonne action.

C'est un petit coin de paradis perdu au beau milieu de la campagne creusoise. Niché entre Ahun et Sous-Parsat, il faut pousser les portes d'un grand portail surmonté d'imposants cerfs en fer forgé pour découvrir les Égaliers. Un ancien village, laissé à l'abandon pendant plus de cent ans, reconstruit pierre après pierre pendant près de vingt ans par Gilbert Puybras et Jacqueline, sa femme.

Derrière ce majestueux portail, une centaine d'animaux attend les visiteurs d'un jour. © Radio France - Rémi Vallez

Un parc de 80 hectares pour une centaine d'animaux exotiques

Aujourd'hui, leur splendide domaine s'étend sur quelque 80 hectares où l'on peut croiser de drôles de créatures. Des wallabies, des maras de Patagonie, des lamas, des cerfs sikas, mais aussi des grues du Japon et des iris rouges ou encore des aras bleus... Au total, plus d'une centaine d'animaux d'une quarantaine d'espèces différentes qui se baladent, pour certaines, en totale liberté aux Égaliers. Non-apprivoisés, les animaux de cette arche de Noé creusoise viennent tous de zoos ou d'élevages alentours.

Wallabies australiens, maras de patagonie, cerfs d'Asie, grues du Japon... Le village des Égaliers, c'est un véritable petit tour du monde en 80 hectares. © Radio France - Rémi Vallez

Les recettes des entrées reversées à la Maison du Père Noël de Sous-Parsat

Passionné d'animaux depuis son plus jeune âge, Gilbert, octogénaire, se dit trop âgé et trop occupé pour ouvrir plus souvent les portes de son "mini-zoo". S'il a décidé de le faire aujourd'hui, et ce pour la deuxième année consécutive, c'est pour donner un coup de pouce à l'association Patrimoine et Tourisme de Sous-Parsat, en proie à des difficultés financières, elle qui anime chaque année la très populaire maison du Père Noël. "Ce que fait cette association est magnifique, alors c'est bien la moindre des choses qu'on puisse faire pour les soutenir", affirme Gilbert, qui espère que la météo sera de la partie. Car en plus du parc et de son fabuleux bestiaire, un spectacle de cirque proposé par la compagnie 100 racines ainsi qu'un concert sont également au programme pour les visiteurs d'un jour. Des visiteurs qui avaient été pas moins de 1000, l'an dernier, à franchir les portes du village des Égaliers.

Les grues du Japon, une des nombreuses espèces de volatiles présente sur le site. © Radio France - Rémi Vallez

Pratique : De 14 h à 19 h, au village les Egaliers, à 1km de Sous-Parsat. Prix d'entrée : 5 euros pour un adulte, 2 euros pour un enfant.