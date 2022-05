"Le village préféré des Français" en tournage à Bergheim

C'est le village de Bergheim qui est en compétition cette année en Alsace pour tenter de devenir le "village préféré des Français". L'émission de France Télévision, présentée par Stéphane Bern, avait ouvert les votes en mars dernier et le verdict sera donné lors de la diffusion de l'émission, fin juin.

De gros investissements des organismes de tourisme alsaciens

Les équipes télé sont d'ailleurs en tournage depuis ce vendredi dans le village qui a beaucoup investi depuis le début du concours: "La municipalité de Bergheim et l’office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr ont travaillé de concert. L'agence de développement Alsace a publié près de 40 posts sur Facebook et a touché plus de 4 millions de personnes !" explique un communiqué de l'office de tourisme.

Le groupe Holatrio Hop Sasa a joué et dansé pour l’occasion - .

"Au final, cet évènement a demandé à l’Office de Tourisme un effort d’adaptation et de rapidité. Il a mobilisé 2 personnes sur 15 jours et le budget consacré à la promotion de l’évènement a été chiffré à plus de 4 000 euros. En espérant que les efforts déployés porteront leurs fruits".

Réponse donc lors de l'émission de France 3.