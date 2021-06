"Le Village préféré des Français" : la mairie de Long installe un écran géant pour suivre l'émission en direct

Long retient son souffle ! C'est ce mercredi soir que ce village de 650 habitants lové dans la vallée de la Somme, à une quinzaine de de kilomètre d'Abbeville, saura s'il devient le Village préféré des Français.

La commune fait partie des quatorze villages qui participent à l'édition 2021 de l'émission de télévision présentée par Stéphane Bern. Il y en a un par région : Long sera donc le digne représentant des Hauts-de-France.

Tout un village mobilisé

Les votes sont clos depuis le mois de mars. Le verdict tombera dans la soirée. Pour faire vivre ce moment aux habitants, Jean-Marie Pecquet, le maire de Long, a décidé d'installer un écran géant dans la grande rue : “On voulait partager cette soirée avec l'ensemble des habitants. Il y a eu une vraie mobilisation dans le village, d'une part pour les votes, mais d'autre part pour faire en sorte que le village soit encore un peu plus joli : certains habitants ont participé au fleurissement, d’autres se sont mis à nettoyer un peu plus leurs devantures, beaucoup de gens ont mis la main à la pâte. Il y a une dynamique qui s'est mis en œuvre et qui, je l'espère, va se poursuivre pour que chacun participe à l'embellissement de notre village qui est déjà très joli.”

Quoiqu’il arrive, cette émission sera une magnifique vitrine pour le village

A quelques heures de l’échéance, Jean-Marie Pecquet sent la pression monter peu à peu : “Je suis un peu stressé : on espère quand même avoir un bon classement ! Ce serait formidable d’être dans le haut du tableau. Mais quoiqu’il arrive, cette émission sera une magnifique vitrine pour le village : dans tous les cas, on sera gagnants.”

Jean-Marie Pecquet, le maire de Long © Radio France - Ville de Long

La mairie a prévu des chapiteaux pour permettre aux spectateurs se protéger en cas de pluie. Jean-Marie Pequet a préféré anticiper : "L'un des paramètres importants pour que tout le monde passe une bonne soirée, c'est la météo. Et ces jours-ci, c'est un peu incertain. Mais on y croit : _il y aura peut-être un micro-climat, le temps de l'émission !_"

"Le Village péféré de Français" sera diffusé ce mercredi soir à 21h05 sur France 3, en partenariat avec France Bleu.