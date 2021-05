Le village vacances le Lagon en Charente-Maritime ravi de retrouver ses vacanciers

Le village vacances quatre étoiles le Lagon de la Prée est déjà plein à 80% pour le weekend de l'ascension. Une semaine avant l'échéance, le couple propriétaire et gérant du camping sont ravis d'accueillir les premiers vacanciers qui ont pu faire plus de 10km pour venir.

Graziella et Philippe Prosé dirigent le Le Lagon de la Prée depuis douze ans

"Ça nous fait plaisir de voir que les gens viennent alors que tout n'est pas ouvert" Philippe Prosé est de très bonne humeur dans les allées impeccables de son village vacances. A cause des mesures sanitaires les piscines extérieures et intérieures et le restaurant ne sont pas ouverts. Ce qui n'empêche pas l'établissement d'afficher quasiment complet du 14 au 16 mai, dans quelques jours. Le Lagon de la Prée est situé à trente minutes de La Rochelle sur la commune de Saint Laurent de la Prée.

le téléphone sonne depuis les annonces gouvernementales

"On a été très surpris de cet afflux de réservation, c'est dingue. Alors on s'est tous mis à travailler d'arrache pieds pour que les logements soient prêts à temps". explique Graziella Prosé également propriétaire de l'établissement "depuis les annonces du gouvernement, ça n'a pas arrêté". Les infrastructures sont elles entretenues toute l'année, le village accueille beaucoup de résidents à l'année.

les infrastructures restent fermées

Quelques vacanciers sont déjà là, comme Catherine qui vient de Rouen : "Je n'en pouvais plus du confinement" explique cette assistante maternelle "vous n'imaginez pas combien ça fait du bien de pouvoir s'aérer la tête et de voir l'océan". Elle restera une semaine dans son mobil home, entre balades dans les villes alentours et après-midi à la plage.

Catherine est cependant déçue de ne pas pouvoir profiter des bassins. Philippe le comprend et espère pouvoir ouvrir ses piscines extérieures dès le 19 mai, en fonction des annonces gouvernementales "tout est prêt, le niveau de chlore est bon, les niveaux sont bons ... quand on nous annoncera la réouverture, j'ouvrirai le champagne avec mes clients !" promet-il.