"Le vin blanc est vraiment tendance" : le mondial des vins blancs fête sa 25ème édition à Strasbourg

Il est le seul salon mondial des vins récompensant uniquement les vins blancs : le Mondial des vins blancs a lieu du 15 au 17 avril au Palais des congrès à Strasbourg. Pour sa 25ème édition, des producteurs de 18 pays ont présenté des bouteilles, soumises à un jury venu du monde entier.

En fonction des notations après dégustation à l'aveugle, ils peuvent obtenir une médaille "Argent", "Or" ou "Grand or". Parmi les nouveautés cette année, trois coups de cœur délivrés par le jury et des masterclass sur le vin orange proposées le dimanche et le lundi.

Changement de consommation et réchauffement climatique

Comme chaque année, le salon est l'occasion de mesurer les évolutions dans la consommation de vin blanc dans le monde. "Le vin blanc est vraiment tendance désormais, constate Christine Collins, consultante-experte qui a contribué à la création du concours. Ça vient du fait que le consommateur choisit plutôt des viandes blanches et des légumes dans son alimentation. Et comme le vin blanc va avec tout..."

"Il y a une vraie demande de fraîcheur. De vin blanc et de rosé, au détriment du vin rouge", confirme Yann Juban, directeur général adjoint de l'organisation internationale de la vigne et du vin qui patronne le concours. L e réchauffement climatique change aussi drastiquement les conditions de production . "On voit que les vignerons doivent gérer l'équilibre entre l'alcool, la sucrosité et l'acidité, qui est de plus en plus en manque dans certains pays à cause de la hausse des températures", analyse Emilie Lejour, œnologue chez Wolfberger.

Toutes les bouteilles goutées sont entourées d'un sac noir afin qu'ellse ne soient pas reconnaissables © Radio France - Jules Hauss

À l'avenir, les vins devraient également être de plus en plus marqués en fonction des régions où ils sont produits. C'est ce que prédit, Monika Christmann, la présidente d'honneur de l'organisation internationale de la vigne et du vin. "Pendant des années, la façon de produire des vins s'est uniformisée avec les normes de l'Union européenne. Ça a permis d'augmenter la qualité des vins. Mais avec les nouvelles législations, on va pouvoir trouver des vins avec beaucoup moins d'alcool, car il y a une vraie demande pour cela. Des vins à quatre ou six degré. Il y a aussi une vraie demande pour des vins identifiables en fonction des régions. Ça va se développer dans les années à venir."

Ce sont des sommeliers en formation qui font le service et en profitent pour découvrir des vins d'exception qu'ils pourront ajouter dans leur future carte © Radio France - Jules Hauss

D'ores et déjà, des pays jusque-là pas mondialement connu pour leur vin, se taillent une part plus importante dans les vins du salon. "On retrouve de plus en plus de vin d'Europe de l'Est dans la sélection. Des vins de République Tchèque notamment, ou encore des vins ukrainiens. Ce sont vraiment des vins très typiques et très intéressants", se réjouit Michelle Padberg, une vigneronne et sommelière américaine dans l'État de New Mexico, qui fait partie du jury pour la troisième fois. Pour la première fois, un vin arménien fait également partie de la sélection.