Le violon sera à l'honneur du Fimu 2018

Le festival international de musiques universitaires de Belfort a déjà choisi son instrument à l'honneur pour la prochaine édition qui aura lieu en mai prochain. Il s'agira du violon, avec un parrain prestigieux: Didier Lockwood.

L'appel a candidatures est officiellement lancé. Les groupes qui veulent avoir une chance de participer à l'édition 2018 du Fimu ont jusqu'au 8 janvier prochain pour s'inscrire sur le site du festival de musiques universitaires de Belfort. Ils doivent impérativement être amateurs et joindre à une petite démo musicale quelques mots de biographie. L'an dernier, 700 groupes du monde entier avaient candidaté et "seulement" 102 groupes avaient été retenus par un jury de professionnels (y sont représentés le conservatoire de Belfort, la Poudrière, la Laiterie de Strasbourg ou encore la Rhodia de Besançon par exemple).

Cette année, le Fimu va sélectionner des groupes directement au Burkina Faso

Des groupes dont la qualité augmente d'année en année. Delphine Mentré, l'adjointe en charge des grands événements veut aller plus loin: "Nous voulons renforcer le rayonnement du Fimu et donc la qualité des candidatures, en créant des partenariats avec les universités françaises, les instituts français partout dans le monde et aussi et surtout avec certains festivals". Le directeur du Fimu se rendra ainsi au Burkina Faso en janvier prochain, au festival de musiques Soko pour sélectionner des groupes directement sur place.

Didier Lokwood sera le parrain de cette édition

Les groupes qui joueront du violon auront un léger avantage et vont sans doute d'ailleurs être plus nombreux à postuler car cette année, c'est le violon qui est l'instrument à l'honneur. "On a l'impression que le violon est associé à la musique classique alors qu'il est présent dans toutes les musiques et dans tous les pays du monde ce qui correspond à la philosophie du Fimu" explique Matthieu Spiegel, le directeur du festival. Comme l'an dernier, le festival aura un parrain lié à l'instrument mis à l'honneur. Il s'agira de Didier Lockwood, célèbre violoniste français: "c'est un virtuose, connu dans le monde entier qui a touché à toutes les musiques justement" explique Matthieu Spiegel. Didier Lockwood qui participera notamment à une création avec des groupes locaux et les meilleurs élèves du conservatoire de Belfort.