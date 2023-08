Le vitrail du CHU de Lille va retrouver la lumière !

L'Atelier Thomas Masson, installé à Cysoing, près de Villeneuve d'Ascq est chargé de restaurer un vitrail du CHU de Lille, démonté dans les années 90. Il sera dévoilé en octobre prochain à l'occasion des 70 ans du centre hospitalier.

Le 21 novembre 1953, ce vitrail est inauguré au 9e étage de la Cité Hospitalière, au sommet du plus moderne hôpital d’Europe à l'époque. Il est l’œuvre de l’artiste André Dourdin et représente le Bon Samaritain qui vient en aide aux malades. Le vitrail fait 7m de long sur 3m de haut avec une dominante bleue. Pour des raisons de sécurité, les étages supérieurs du bâtiment ont été fermés au public dans les années 90. Les 18 panneaux de verre ont alors été placés dans une caisse. Aujourd'hui, ils retrouvent la lumière. C'est l'Atelier Thomas Masson qui a remporté l'appel d'offres pour la restauration de ce vitrail.

Les panneaux du vitrail ont été stockés dans une caisse pendant plus de 30 ans © Radio France - Pascale Thiébold

A l'ouverture de cette caisse, les vitraillistes ont constaté quelques verres cassés, notamment sur les contours mais globalement les panneaux sont en bon état. Emma Leduc Masson a notamment examiné le panneau numéro 13 où se trouve la signature d'André Dourdin, l'artiste qui a dessiné les vitraux. "Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un verre qui est complètement cassé, celui qui est en-dessous de la signature. Le plomb a commencé à se déchausser, analyse-t-elle, Or, on veut garder les plombs d'origine. Donc on essaie de les recaler le long des verres. Globalement, il est en bon état." En raison de la taille importante des panneaux, la structure invisible sera modifiée pour apporter une solidité supplémentaire à l'ensemble. Thomas Masson, l'oeil sur le panneau 14 installé sur une longue table baignée de lumière, constate lui aussi le bon état général des pièces de verre. "On observe juste qu'il y a un verre qui a peut-être été cassé à l'époque, précise le maître verrier, parce qu'il y a des scotchs de marquage, sans doute un essai de dissimulation. Ce sera surtout un travail de nettoyage. Il n'y aura pas besoin de changer les plombs, ce qui est bien puisque cela permet de respecter le travail de base de l'atelier."

Thomas Masson dans son atelier © Radio France - Pascale Thiébold

Le chantier représente un mois de labeur intense pour le couple qui travaille seul et environ 10% du chiffre d'affaires annuel de l'atelier. Mais l'essentiel n'est pas là pour Emma Leduc Masson. "C'est un projet signature, dit-elle dans un grand sourire, on adore ce projet !". Le couple a pu voir le hall de l'hôpital Huriez qui servira d'écrin au vitrail restauré. "On s'est dit waouh ! Ca va être magnifique !"

Le vitrail de la chapelle de la Cité Hospitalière avant sa rénovation

Une souscription d'un montant de 29900 € pour aider au financement de cette restauration est lancée par le biais de la Fondation du Patrimoine . Le vitrail restauré sera dévoilé le 3 octobre 2023.