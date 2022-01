Le voile se lève un peu sur l'Armada 2023, le grand rassemblement de voiliers à Rouen

L'Armada 2023, qui se tiendra entre le 8 et le 18 juin 2023 se prépare déjà activement. Les invitations aux bateaux sont lancées et la nouvelle équipe d'organisation a choisi un parrain officiel, l'écrivain rouennais Michel Bussi.

C'est le deuxième plus gros évènement en France, après le Tour de France, la prochaine Armada aura lieu du 8 au 18 juin 2023, mais elle se prépare depuis longtemps déjà. Le nouveau président, Jean-Paul Rivière, en a présenté les grandes lignes hier, à bord du trois-mâts barque "Le Français" en escale à Rouen jusqu'au 4 février. Dix jours de fête, plusieurs millions de visiteurs, des concerts et des feux d'artifice tous les soirs autour, la huitième édition de l'Armada est officiellement lancée. Les partenariats sont lancés ainsi que les invitations. "On a déjà visité une vingtaine d'ambassades, moi j'ai du écrire une soixantaine de lettres à tous les ambassadeurs parisiens de tous les pays du monde qui ont des bateaux" explique le président Jean-Paul Rivière. Mais la nouvelle équipe souhaite aussi donner un peu plus de fond à cette fête populaire avec une sensibilisation à la protection des océans et des fleuves. Deux colloques scientifiques internationaux seront organisés le 8 juin 2022 et le 8 juin 2023, au premier jour de l'Armada, puisque c'est la date choisie par l'Unesco comme la journée mondiale des océans.

Michel Bussi, le parrain de l'Armada 2023 et Jean-Paul Rivière, le nouveau président de l'Armada. © Radio France - Christine Wurtz

Un édition tournée vers l'écologie et la culture

La prochaine édition de l'Armada sera aussi tournée vers la culture, et ce n'est pas un hasard si l'écrivain normand Michel Bussi a été désigné parrain officiel. Celui qui est aussi professeur de géographie a déjà des idées. "Peut-être qu'on peut utiliser l'Armada pour faire quelque chose de très festif par exemple autour des grandes aventures qui sont nées de Rouen, rappeler que de Rouen sont partis des bateaux qui ont découvert le monde entier". L'écrivain normand rêve aussi de profiter de l'édition 2023 pour tourner l'adaptation de son roman "Mourir sur Seine", dont l'histoire se déroule justement durant l'édition de 2008. La nouvelle équipe organisatrice de l'évènement espère aussi faire revenir les chouchous du public, le voilier russe Mir, le mexicain Cuauhtémoc et le voilier-école italien l'Amerigo Vespucci, qu'on n'a pas vu sur les quais de Rouen depuis 10 ans.