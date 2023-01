Le voilier Le Français est bien arrivé à Rouen, il a rejoint le ponton d'honneur Jean Ango

Le trois-mâts et les 21 voiles.

Il est bien amarré au ponton Jean Ango. Le voilier Le Français a accosté jeudi soir à 23h à Rouen, après avoir passé près d'une semaine à Duclair. Il devait en fait arriver le samedi 31 décembre sauf que le pont Flaubert, qui devait se lever la semaine dernière, a eu un problème électrique . Après des travaux, il a pu être réparé selon la direction des routes. Et il a fallu ensuite trouver une date avec le port de Rouen pour laisser passer le bateau tout en minimisant la gêne à la circulation.

Des visites dès ce week-end

Il sera aussi possible de le visiter pour le grand public ce week-end, celui du 7 et 8 janvier, et des 14-15 janvier. Le Français, témoin des Pôles, accueille régulièrement des enfants qui pourront le voir dans les semaines prochaines pour être sensibilisés autour du dérèglement climatique.