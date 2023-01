Le voilier Le Français passera le pont Flaubert à Rouen ce jeudi 5 janvier

Il n'a pas pu arriver à Rouen comme prévu, samedi 31 décembre. Le trois mats Le Français est resté bloqué devant le Pont Flaubert, qui lui a barré les portes de la ville aux cent clochers le 30 décembre au soir. Le voilier est reparti accoster à Duclair, pour y passer quelques jours, le temps des réparations sur le pont.

Au plus grand plaisir des passants, ravi de la présence de ce vieux gréement dans la ville. "Cela fait rêver, c'est majestueux", indique Laurent, qui passait par là par hasard. "On le suivait sur Internet, explique Pascal, venu de Grand-Bourgtheroulde. "Là, c'est juste à côté de la maison, c'est génial", s'enthousiasme-t-il.

Le voilier va même rester un peu plus longtemps que prévu : jusqu'au jeudi 5 janvier au soir. "Le problème sur le pont est maintenant réparé", assure la DIRNO, direction interdépartementale des routes nord-ouest. Il fallait ensuite trouver une date avec le port de Rouen pour laisser passer le bateau, tout en minimisant la gêne à la circulation sur le pont : cela devait forcément être le soir. Ce sera donc jeudi soir, autour de 22h45.

"C'est un peu embêtant, l'année de l'Armada", s'étonne tout de même Pascal, le passant de Duclair. Cela est-il inquiétant ? Non, répond la DIRNO. "Il y a des maintenances tous les six mois sur le pont, certaines choses ne peuvent être testées qu'en le mettant en action, là, on a réussi à trouver du personnel dans la nuit du premier au 2 janvier pour réparer, rapidement" se défend Ophélie Mottier, adjointe au chef de district de Rouen à la direction de routes.

Les scolaires, qui devaient être accueillis sur ce bateau ce mercredi et ce jeudi devraient pouvoir l'être, mais à Duclair. Le Français, témoin des Pôles, accueille régulièrement des enfants pour les sensibiliser sur le sujet du dérèglement climatique. Il sera aussi possible de le visiter pour le grand public les week-ends des 7-8 et 14-15 janvier.

