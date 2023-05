Le comédien et auteur voironnais Dominique Vovk porte son "Uppercut" à Paris

De Voiron à Paris avec un spectacle "seul en scène" qui peut aussi avoir tout pour rebuter ! C'est le destin que s'est taillé le Voironnais Dominique Vovk. Ce comédien, auteur et metteur en scène de la Compagnie 1605, a 55 ans. Il souffre depuis deux ans d'un cancer du pancréas qui le condamne. En juillet 2022, il a décidé de cesser les chimiothérapies pour "mieux vivre" ce qui lui reste à vivre. Notamment en racontant son histoire face à la maladie. "Uppercut", c'est le titre du spectacle et c'est aussi ce que prend le spectateur.

"Je préférais vivre ce qu'il me restait à vivre le mieux possible"

L'histoire de cette pièce, c'est d'abord celle d'un choix. Celui de son auteur de prendre du temps à la maladie en arrêtant les traitements. "Dans mon cas et dans beaucoup d'autres, explique Dominique Vovk, la chimie, les médicaments, les traitements montrent leurs limites. Donc évidemment qu'il faut continuer à vivre et se faire des projets. Je sais que je suis condamné. Je me suis dit que je préférais vivre ce qu'il me restait à vivre le mieux possible, et ce, sans chimie dans mon corps". Le théâtre étant sa passion de toujours, forcément il devait faire partie de ce "mieux possible".

Le choc pour les premiers spectateurs à Voiron

Dominique Vovk a donc saisi au bond une carte blanche que lui tendait pour octobre 2022, le festival Les Tréteaux dans sa ville de Voiron. Et plutôt qu'utiliser un texte existant, il se dit qu'il peut raconter ce qu'il vit. Sans fausse pudeur et jusqu'à l'intime. "Au bout de quelques minutes sur scène lors de la première, explique Dominique Vovk, j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose par rapport au texte que je disais [...] J'avais une attention énorme de la part du public. C'est qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est qu'on les captive".

De l'intérêt au choc pour certains spectateurs. "Pour tout vous dire, une personne est sortie en cours de route. On m'a dit plus tard que c'est une personne qui a dit qu'elle ne pouvait pas supporter. Tout le monde a été très touché et très attristé. Il y a eu beaucoup de larmes et puis beaucoup de félicitations parce que [...] c'est aussi un message, je crois, universel. Je porte les mots de beaucoup. Il y a une phrase que j'écris dans la pièce qui dit que chacun est renvoyé à sa propre perception de la maladie et de la mort. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui se passe. Chacun reçoit ça, reçoit mes mots, plus facilement ou plus difficilement".

De l'humour malgré tout

La maladie, la mort, et malgré tout l'humour. "Oui, c'était nécessaire dans l'écriture du texte, explique Dominique Vovk, je parle de l'hôpital, je parle des salles d'attente qui ne sont pas toujours très sympathiques, très jolies, très colorées. Je voulais faire sourire et ça marche". L'auteur et acteur aborde aussi mais de façon bienveillante "pour le dédouaner complètement", la façon dont l'entourage réagit et conseille de "garder le moral, c'est très important", alors que vous allez mourir, que votre vie va être plus courte que prévue et que ce n'est pas comme ça que vous en envisagiez la fin.

"Uppercut" à Paris jusqu'à fin juin...

Après trois représentations à Voiron fin 2022, Dominique Vovk et la Compagnie 1605 sont invités à Paris par le théâtre Darius Milhaud (19e arrondissement). "Uppercut" va y être joué du 9 mai au 27 juin tous les mardis, grâce notamment au financement participatif d'une cagnotte en ligne qui est encore disponible. Malgré un souci qui l'a empêché de se produire dès le 3 mai comme prévu initialement, et qui l'a contraint à un (énième) passage à l'hôpital, Dominique Vovk place toute sa volonté et son énergie vers les 50mn de son marathon théâtral. Jusqu'au bout.

Uppercut - Dominique Vovk - Compagnie 1605