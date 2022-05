Le Voironnais Mister Mat battu sur le fil en finale de The Voice

Il sera allé jusqu'au bout du bout. D'abord parmi les cinq finalistes, le Voironnais Mister Mat, poulain de Vianney, s'est ensuite extrait de cette concurrence, grâce à son interprétation de Quand la musique est bonne, de Jean-Jacques Goldman. Il a fini par se retrouver en face à face avec Nour, coachée par Florent Pagny. Mais l'interprétation de Vole, le titre de Céline Dion, par la jeune fille, a emporté l'adhésion du public, face à celle de Je l'aime à mourir (Francis Cabrel) par l'Isérois. Nour l'emporte avec 56,2% des voix, contre 43,8% pour Mister Mat, signe tout de même d'une compétition serrée entre les deux candidats.

Mister Mat, alias Mathieu Guillou, a pu pleinement profiter d'une soirée, qui l'a vu chanter avec Mentissa Aziza, ancienne finaliste coachée, comme lui, par Vianney. Avec cette aventure, conclue à une belle deuxième place, il a pu se révéler et montrer toute son expérience, lui qui compte déjà plusieurs albums à son actif et compte en sortir un nouveau dans les prochains jours. Bien souvent, même s'ils ne remportent pas la victoire finale, certains candidats sont quand même remarqués et font une carrière médiatiques, à l'image d'Amir ou de Louane. Il est donc bien possible d'entre rapidement reparler de Mister Mat. "Je crois en lui, c’est ça qui est important maintenant. On veut le voir sur scène, on l’attend au tournant !", a déclaré son coach Vianney.

