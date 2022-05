Le Voironnais Mister Mat en finale de The Voice

C'est un moment toujours très suivi. La finale de The Voice a lieu ce samedi 21 mai, à 21h, sur TF1. Le télécrochet a souvent permis de révéler de nouveaux talents, comme Louane, Amir ou encore Slimane. C'est ce dernier que Mister Mat va tenter d'imiter, pour remporter le concours. Ce n'est pas souvent qu'un quarantenaire atteint la finale, mais le Voironnais à la voix rocailleuse y est arrivé, au bout de 14 semaines d'un parcours du combattant ardu mais brillant. Il avait d'abord fait retourner les quatre coachs, et de porter son choix sur Vianney. Il a ensuite franchi les étapes des battles, des cross-battles, et des super cross-battles, avant de s'extirper des demi-finales en direct.

Il faut dire que Mister Mat, toujours sapé de sa veste et de son chapeau, n'est pas né de la dernière pluie. Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, il a sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Ce soir, il se servira de cette expérience face à Nour (Florent Pagny), Vike (Amel Bent), Caroline (Marc Lavoine) et Loris (Nolwenn Leroy). Mister Mat interprètera deux chansons dont une avec une star de la chanson francophone. Quoiqu'il arrive, il a en tout cas déjà prévu un nouvel album.

Mister Mat peut en tout cas compter sur le public, sous le charme depuis le début de son aventure. Ca tombe bien, c'est le public qui sacrera le vainqueur de The Voice. A la clé : un contrat avec la prestigieuse maison de disques Universal.

En attendant sa prestation de ce soir, vous pouvez réécouter le passage de Mister Mat chez Robin Grimaldi, dans La Nouvelle scène musicale, sur France Bleu. C'était en novembre 2019.