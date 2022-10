Le Voyage à Nantes prend ses quartiers d'hiver

"Ça fait plus de 10 ans qu'on fait le Voyage en été et progressivement on s'oriente vers un voyage permanent. Notre idée, c'est que les visiteurs qui ne connaissent pas encore Nantes ne viennent pas seulement en été mais toute l'année." Ainsi parle Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes.

De la place Graslin au château des Ducs de Bretagne, moulures, mascarons et consoles sur les façades des immeubles seront transformés en lanternes de couleurs vives. Cinq sculptures monumentales seront aussi installées sur ce parcours d'1,5 kilomètre, imaginé par l'artiste Vincent Olinet. Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes, nous promet du beau spectacle : "On aura sur tout l'axe Château-Graslin des lanternes de couleurs très vives et des sculptures qui seront lumineuses. Ce sera, je crois, assez spectaculaire."

Lors de ce Voyage en hiver, les cloches des églises nantaises, de Sainte-Anne à Toutes-Aides, se mettront aussi à sonner. L'artiste Dominique Blais a imaginé une succession de tintements, parcourant tous les soirs les berges de Loire : "On entendra l'église Sainte-Anne en premier, puis Notre-Dame de Bon Port, Saint-Nicolas... L'idée, c'était d'amplifier ce son de cloches et d'utiliser la surface de la Loire comme réverbération des sons."

L'amplitude horaire des illuminations a été réduite

Quant au mini grand huit, installé traditionnellement place du Bouffay, il sera transformé en bonhomme de neige avec sa carotte lumineuse. L'artiste Quentin Faucompret l'a rebaptisé Mon manège éternel : "Il y a l'idée de tourner en rond à l'infini via ce manège et l'idée de neige éternelle". Mais derrière la façade joyeuse du manège se cache une face plus sombre : "Il est question aussi de cette neige éternelle qui n'est pas si éternelle. Et derrière, de la fonte des glaciers et de la banquise."

Comme dans toutes les collectivités, le Voyage à Nantes allie festivités de fin d'année et sobriété énergétique. Comparé aux installations de l'an passé, la consommation énergétique dans l'hyper centre observera une baisse de -45%. L'amplitude horaire a également été réduite, pour s'étendre de 17h à 23h en semaine et de 17h30 à minuit le week-end.

Ce Voyage en hiver est prévu pour durer 5 ans, avec chaque année des nouveautés. Au placard donc les illuminations de Noël traditionnelles, à Nantes. Jean Blaise assume : "Effectivement, on a toujours des personnes qui trouvent que ça ne veut rien dire, que ce n'est pas à sa place mais c'est la fonction de l'art, c'est la force de l'art si je puis dire de tout d'un coup troubler le regard que nous avons sur notre ville et donc le renouveler. Même si on grogne un peu, c'est pas grave!" Mais que les amateurs de vin chaud se rassurent, les chalets rouges et blancs du Marché de Noël reviennent comme chaque année place Royale.