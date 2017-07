Le wakeboard compte de plus en plus d'adeptes en Alsace

Plusieurs plans d'eau alsaciens proposent le wakeboard parmi leurs activités. Les pratiquants sont de plus en plus nombreux chaque année.

En ce dimanche 16 juillet, ce sont surtout des débutants qui se pressent au Koba Wake Park de Wittisheim. Voilà trois saisons que le site propose le wakeboard, qui associe techniques de surf, de snowboard et de ski nautique, aux initiés comme aux néophytes. Pas de bateau pour tirer ces amateurs de glisse... mais un câble au-dessus du plan d'eau. C'est Tom qui gère la machine et contrôle la vitesse du câble.

Journée idéale pour le #wakeboard au Koba Wake Park de Wittisheim ! pic.twitter.com/LiE4O48QxF — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) July 16, 2017

Accessible dès l'âge de 7 ans

"Ça tire sur les bras", réagit Pascal, en sortant de l'eau. Venu de Suisse, il est ravi d'avoir réussi ses virages dès ses premières sessions. "Ce qui est bien, c'est qu'on progresse vite, explique Marc Schnepf, le gérant du Koba Wake Park, qui s'attend déjà à dépasser les 800 entrées de l'été dernier. On a de plus en plus de monde chaque année." Ici, les pratiquants sont souvent des adeptes de snowboard, dont les techniques sont assez proches.

Le wakeboard se démocratise à vitesse grand V. D'autres sites - le parc d'aventures et de loisirs de Brumath, l'Alsace Freeride Academy à Wittenheim - en propose en Alsace."Avant, le wakeboard, ça se faisait avec un bateau. Là, grâce au câble, il devient beaucoup plus accessible, tant financièrement que physiquement, explique encore Marc Schnepf. On peut en faire dès l'âge de 7 ans." À Wittisheim, il faut débourser24 euros la session, matériel fourni.