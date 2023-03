Le week-end de rire à Gorron avec Laurent Baffie, prévu les 18 et 19 mars, est reporté d'un an

C'était une certitude, l'Espace Colmont à Gorron allait se plier de rire avec Laurent Baffie. Deux spectacles étaient prévus les 18 et 19 mars, un one man show et une pièce de théâtre de l'humoriste et comédien. Mais ce week-end de rire, en présence de cette personnalité populaire et amusante, est annulé et reporté au mois de mars 2024.

ⓘ Publicité

"Au vu de la situation économique et dans le contexte social difficile, d'un commun accord, la production de Laurent Baffie et de Soupe Miso et le Comité des Fêtes de Gorron ont le regret de reporter les dates initialement prévues les 18 et 19 mars 2023 aux dates suivantes : 1 mars 2024 à 20h30 pour le one-man-show de Laurent Baffie, 2 mars 2024 à 20h30 pour la pièce Soupe Miso. Tous les billets restent valables."