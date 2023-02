Le World Festival Ambert 2023 dévoile sa programmation complète

Electro, pop et rock ! Il y en aura pour tous les goûts au festival d’Ambert (63). Pour sa 35ème édition, les 20, 21 et 22 juillet prochains, Jain, Matmatah, Petit Biscuit, Skip the Use ou encore Martin Solveig seront sur scène.

A leurs côtés, des noms que vous ne connaissez peut-être pas encore. L'ancien chanteur et l'ancienne chanteuse de Thérapie Taxi, Zaoui et Adé ouvriront les soirées de jeudi et vendredi. Et c’est le chanteur de reggae Naâman qui animera le début de soirée, samedi.

Des têtes d'affiche qui attirent

C’est 18.000 festivaliers qui sont attendus cette année. L’objectif pour l’association est de battre le record de 14.500 spectateurs, atteint en 2022. Et les débuts de la billetterie sont prometteurs d’après Benoît Pascal, son président : « Nous avons quatre mois d’avance sur la billetterie de l’an dernier, les pass 3 jours sont quasiment épuisés. » Le festival d’Ambert est le deuxième plus grand de l’ex-région Auvergne, derrière EuropaVox.

Malgré sa taille, le festival garde une dimension familiale, qui plaît aux artistes : « Martin Solveig est assez proche de Kungs passé l’an dernier à Ambert. C’est lui qui s’est proposé de venir, attiré par l’ambiance et la proximité avec le public. »

Benoît Pascal est le président de l'association du World Festival Ambert. © Radio France - Margaux Longeroche

Le retour de la musique du monde, ADN du festival

Après trois ans de COVID, 2023 marque aussi le retour de la musique du monde. Celle qui fait « l’ADN du festival » selon son président, Benoît Pascal. « Certes, les festivaliers viennent d’abord pour les têtes d’affiche. Mais avec cette deuxième scène, peut-être qu’ils iront écouter un groupe nigérian par exemple. C’est aussi le rôle des festivals, de permettre la découverte d’autres styles musicaux. » Une dizaine d'artistes venue d’Afrique, Amérique Latine ou Asie sera donc de la partie.

Si vous aussi voulez en profiter, les billets sont en vente sur le site du festival. De 33€ pour les pass 1 journée à 94€ pour les pass 3 jours.