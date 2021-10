Le Zénith d'Amiens rouvre au public après plus de 18 mois sans spectacles à cause du covid

Les affaires reprennent au Zenith d'Amiens. Après plus d'un an et demi sans le moindre spectacle, le premier concert post-covid aura lieu ce samedi soir. Il s'agira de « One night of Queen », un spectacle hommage au groupe mythique de Freddy Mercury.

Une soixantaine de spectacles déjà programmés

Il reste quelques places, mais vous pourrez vous rattraper par la suite : soixante spectacles sont programmés jusqu'en juin prochain. C'est donc la fin d'un long tunnel pour Céline Garnier, la directrice du Zenith d'Amiens : _"_Enfin ! On est heureux de pouvoir réenclencher la machine. Nous avons arrêté les concerts le 8 mars 2020 après une concert de M. Pokora. Avec les nombreux reports auxquels on a dû faire face, les gens n'achetaient plus de places. Mais depuis début septembre, l'activité a redémarré et la billetterie s'est ré-enclenchée. Je ne sais pas combien nous avons eu d'annulation et de reports au cours des mois précédents, je ne veux pas compter : je préfère regarder vers l'avant. Le principal, c'est qu'on redémarre et qu'on puisse apporter du bonheur aux gens."

Céline Garnier, la directrice du Zenith d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Près de 5000 spectateurs lors de certaines représentations

La reprise des spectacles se fera dans le respect des mesures sanitaire, précise Céline Garnier : "Aujourd'hui, nous sommes à 100% de la jauge pour les représentations en "tout assis" et à 75% lorsque nous sommes en "debout". cela peut représenter jusqu'à 5000 personnes. Le gens n'ont pas de craintes spécifiques à venir dans une salle comme celle-ci. D'autant qu'on contrôle les pass sanitaires. _Tout est fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions._"

Céline Garnier précise que les billets achetés il y a plusieurs mois sont valables pour les spectacles reportés.

Le Zénith d'Amiens recevra dans le semaines qui viennent Jean-Baptiste Guégan (la "voix de Johnny"), Vianney , Kendji Girac, l'humoriste Chantal Ladesou et bien d'autres encore. La programmation complète est sut le site du Zénith d'Amiens.