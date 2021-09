C'est enfin le retour des spectacles au Zénith d'Orléans, avec, ce vendredi, le concert de Vitaa et Slimane : c'est la fin de 18 mois de fermeture contrainte et forcée en raison de la crise sanitaire. Le directeur Gérard Thénot ne cache pas son impatience ni son émotion.

Le Zénith d'Orléans rouvre vendredi, après 1 an et demi de silence dû à la crise sanitaire

"Je crois qu'on sera tous émus : ça fait tellement longtemps qu'on attend ça...." Gérard Thénot, le directeur du Zénith d'Orléans, le pressent : le concert de Vitaa et Slimane, ce vendredi 17 septembre, fera date. Car cela fait plus de 18 mois qu'aucun spectacle n'a pu avoir lieu au Zénith, à cause de la crise sanitaire - le dernier, c'était "Holiday on ice", le 3 mars 2020. "Je ne dirais pas que ça rappellera l'émotion du concert du 3 octobre 1996, la venue de Charles Aznavour pour l'inauguration du Zénith, mais franchement, on n'en est pas loin !"

Premier spectacle depuis le 3 mars 2020 !

De l'émotion, donc, mais aussi une certaine appréhension, reconnait Gérard Thénot : "Il faut qu'on regagne la confiance du public, pour qu'il ait envie de revenir, et ça, ça passe par un sans-faute. Non seulement sur le plan technique, mais aussi - et c'est fondamental - sur le plan sanitaire. C'est vraiment crucial sur ces premiers concerts, qui sont en fait tous des reports, car on voit bien que la réservation pour les nouveaux spectacles en 2022 démarre lentement."

Le Zénith d'Orléans n'a pas accueilli d'événement depuis le 3 mars 2020 © Radio France - François Guéroult

Le Zénith s'est donc donné tous les moyens pour être irréprochable du point de vue sanitaire : ces derniers jours, un grand nettoyage aux produits virucides a eu lieu sur toutes les surfaces, poignées de portes comprises, tous les filtres du système de chauffage ont été changés, des sondes ont été installées pour mesurer le CO2 en direct, les paramètres de la gestion technique centralisée de l'équipement ont été réglés pour assurer un renouvellement de l'air optimal... Et le jour J, le protocole sera très strict : pass sanitaire, port du masque à l'intérieur de la salle comme dans les files d'attente, gel hydroalcoolique à disposition, installation des points de restauration et de merchandising à l'extérieur du bâtiment et non pas à l'intérieur comme auparavant.

Une émotion qui s'annonce intense

Tout cela représente bien sûr un surcoût, sachant que 850 000 € avaient été investis pour rénover la totalité des sièges en 2019, juste avant la crise sanitaire. "Mais on n'a pas le choix, analyse Gérard Thénot, on attend 4 700 spectateurs pour Vitaa et Slimane, il ne faut pas qu'on se rate." D'autant que le planning sera dense d'ici décembre, avec une vingtaine d'événements prévus : des concerts (Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Francis Cabrel...) mais aussi des manifestations économiques.

Alain Souchon au Zénith d'Orléans, le 18 février 2020 : l'un des derniers concerts organisés avant la crise sanitaire © Radio France - Lydie Lahaix

Mais au final, c'est bien le sentiment de voir la sortie du tunnel qui anime Gérard Thénot et son équipe -accueil, sécurité, contrôle, placeuses, restauration, équipe technique, une centaine de personnes qui se préparent à accueillir de nouveau les spectateurs et les artistes. "On est tous heureux de reprendre. Ça nous a manqué, la lumière, le son, la communion entre les artistes et le public, le sourire des spectateurs à la sortie, ça nous a vraiment manqué." Et pour le concert de vendredi, quelques places sont encore disponibles.