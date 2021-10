Le Zénith de Caen rouvre ses portes, 20 mois après la fermeture due au covid

Le Zénith de Caen rouvre enfin ses portes aux spectateurs, après 1 an et 8 mois de fermeture due au covid. Une rentrée qui réjouit public et organisateurs.

Le Zénith de Caen a enfin rouvert ses portes dimanche 3 octobre 2021, après 1 an et 8 mois de fermeture due à la crise sanitaire. L'établissement avait dû fermer ses portes à la veille du premier confinement de mars 2020. 20 mois plus tard, les conditions sanitaires sont enfin réunies pour permettre la réouverture de cette salle qui peut accueillir jusqu'à 6900 spectateurs.

Le premier spectacle de la saison est celui de l'humoriste Laura Laune. © Radio France - Marie Martirossian

Une joie et un soulagement pour Sylvie Duchesne, directrice du Zénith de Caen : "On attendait cela avec impatience et on est ravi de revoir le public dans cette belle salle." Le public peut enlever le masque dans la salle, même s'il est fortement recommandé dans les endroits de passage (hall et couloirs). Le pass sanitaire est obligatoire.

Sylvie Duchesne, directrice du Zénith de Caen. Copier

Les spectateurs aussi sont ravis : "J'ai acheté ma place de ce soir il y a presque deux ans !, sourit Luna, le spectacle a été repoussé au moins cinq fois donc on attend depuis bien longtemps !" Même enthousiasme chez Sarah et Charlène : "C'est juste génial de revenir dans une salle de concert, de voir du monde... c'est la vie qui reprend !"

La programmation est disponible sur le site internet du Zénith de Caen, avec la présence dans les prochaines semaines de Vitaa et Slimane, Dadju, Jean-Louis Aubert ou encore Catherine Ringer.