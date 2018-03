Emilie Jolie est de retour ! Le spectacle musical, créé en 1979, revient sur scène. Ce samedi, Emilie Jolie fait étape au Zénith de Lille, et pour la représentation de 14h, la petite fille sera incarnée par Zoé, chanteuse et comédienne de 11 ans, dont la famille vit dans la métropole lilloise.

Lille, France

Emilie Jolie, comédie musicale pour enfants, créée en 1979 par Philippe Chatel, est de retour sur scène. La version 2018 fait actuellement la tournée des Zénith. Ce samedi 24 mars, deux représentations sont prévues au Zénith de Lille. A 17h, Emilie Jolie sera jouée par Gloria, des Kids United. Et pour la représentation de 14h, la petite fille blonde aux yeux bleus sera incarnée par Zoé, 11 ans.

Zoé, future comédienne et chanteuse

Zoé, passionnée de musique, de danse, et de théâtre, vit à Paris, elle prend notamment des cours à l'Académie internationale de comédie musicale. Elle aura un public acquis à sa cause, puisque toute sa famille est du Nord : son papa, sa maman sont originaires de la métropole lilloise. Ses grands parents, oncles, tantes, cousins et cousines, soit quand même une vingtaine de personnes, seront dans la salle pour l'applaudir. "Je suis hyper fière de pouvoir leur montrer leur montrer ce que je sais faire", se réjouit Zoé. "C'est vrai que toute la famille réunie, c'est pas souvent. Vraiment, ça va être total l'éclate !"

Zoé en plein spectacle à Paris - Photo fournie par la famille

Zoé a été choisie lors d'un casting, et elle a déjà joué le spectacle dans une salle parisienne, entre la Toussaint le mois de janvier. Elle connaissait déjà bien les chansons. Sa maman, Anne-Sophie, raconte : "ça a bercé mon adolescence, et l'enfance de mes trois enfants, donc Zoé connaissait Emilie Jolie, avant même qu'on lui propose de faire le casting".

