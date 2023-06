Le Zénith de Nancy attend 100 000 spectateurs cet été pour sa série de concerts en plein air

Un concert à guichets fermés pour commencer l'été. Le groupe d'Indochine va se produire devant 25.000 spectateurs au Zénith samedi 17 juin, pour marquer le coup d'envoi de la saison Nancy Open Air . Sept concerts sont programmés en plein air jusqu'au 6 septembre : Indochine, Aya Nakamura, Damso, Soprano, Muse, Florant Pagny, Måneskin. La direction attend 100 000 spectateurs cet été, un chiffre en augmentation par rapport à la première édition l'an dernier.

"Indochine était déjà complet depuis un moment, les billets de Muse se sont vendus à une vitesse fulgurante et Måneskin, qui s'est ajouté récemment, sera probablement complet, se réjouit Jérôme Daab directeur de la salle de concert. Une programmation riche et diversifiée, mais pas simple à élaborer. "Ce n'était pas gagné, on a que trois soirs possibles pour jouer chaque week-end où les artistes sont demandés dans tout un tas d'autres festivals en Europe".

La concurrence est rude, mais le Zénith de Nancy peut faire valoir ses arguments, avec son amphithéâtre de 25.000 personnes. "C'est un outil très pertinent, avec une position géographique assez centrale par rapport aux tournées européennes." L'an dernier la saison Open Air Nancy avait attiré 60 000 personnes.