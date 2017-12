Pour honorer la mémoire de Johnny Hallyday, disparu la semaine dernière, les maires de Nancy et Maxéville proposent que le Zénith de Nancy porte le nom de l'artiste. Ils ont adressé un courrier dans ce sens au président de la métropole.

Le Zénith de Nancy pourrait bientôt porter le nom de Johnny Hallyday. C'est en tout cas le souhait des maires de Nancy et Maxéville. Laurent Hénart et Christophe Choserot écrivent ce vendredi à André Rossinot, président de la métropole : "nous vous proposons de soumettre lors du prochain conseil de métropole une délibération portant sur une nouvelle dénomination du Zénith du Grand Nancy qui pourrait, pour une partie (l'amphithéâtre de plein air) ou sa totalité, porter le nom de Johnny Hallyday".

Dans leur courrier, les deux élus expliquent :

Rares sont les personnalités qui fédèrent avec autant de réussite toutes les classes sociales, toutes les générations, tous les styles musicaux, toutes les disciplines artistiques dans un moment de communion nationale"

Pour Laurent Hénart et Christophe Choserot, "plus qu'un pseudonyme, le nom de Johnny Hallyday est devenu le label référence de la culture populaire dont nous devons, en tant qu'élus, préserver et encourager l'expression."

Johnny Hallyday s'est produit au Zénith de Nancy en 2012 et 2016.