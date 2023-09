Le Zénith de Pau fait sa rentrée : découvrez la programmation 2023-2024

C'est parti pour une nouvelle saison au Zénith de Pau. La salle de spectacle a présenté sa programmation 2023-2024 ce mardi 12 septembre. Entre les concerts, les spectacles et les pièces de théâtre, la saison s'annonce riche et variée. Michel Sardou, Patrick Bruel, Pascal Obispo ou encore Calogero, découvrez les artistes programmés au Zénith.

Des artistes de renom sur scène

Une légende de la chanson française se produit notamment à Pau. Michel Sardou montera sur la scène du Zénith le 29 novembre. Avec un orchestre, composé d'une vingtaine de musiciens, il interprétera ses plus grands succès.

Michel Sardou - En chantant (Audio Officiel)

Patrick Bruel, Pascal Obispo et Christophe Maé chanteront également leurs plus grands tubes. Le Zénith de Pau annonce, par ailleurs, une surprise : Calogero présentera son nouvel album "Amour" le 22 novembre 2024.

Calogero - A.M.O.U.R (Lyrics video)

Des humoristes feront également rire le public tout au long de la saison, notamment Maxime Gasteuil, Aymeric Lompret ou encore Vérino, le 3 avril prochain.

Vérino – 17 ans de vie commune

Les plus petits ne seront pas non plus en reste cette année. Un spectacle pour les 100 ans de Disney est notamment prévue le 16 novembre. Un autre sur le célèbre dessin animé Pat'Patrouille le 28 décembre.

Des concerts déjà complets

Certains Palois risquent d'être déçus, plusieurs concerts affichent déjà complets, notamment celui de Nadau. Le groupe Tarbais fête ses cinquante ans de scène à Pau en novembre et février prochains mais il ne reste aucune place. "Certaines personnes viennent voir les cinq spectacles, ça va être un vrai moment fort, insiste Frédérique Duthu-Mesples, responsable commerciale du Zénith. Je suis vraiment fière que Nadau nous ait choisi, ils auraient pu faire leur concert dans n'importe quel stade, ça aurait été plein mais ils ont choisi le Zénith".

Les concerts de Shaka Ponk, Michel Sardou et Soprano sont également complets. "C'est un grand succès et je remercie vraiment le public palois pour sa fidélité", se réjouit Frédérique Duthu-Mesples.