Le Zénith de Toulouse change de patron et va se moderniser

Le Zénith de Toulouse va changer de patron. Et c'est un personnage très connu dans le monde des festivals et du spectacle qui la grande salle de Toulouse à partir du 1er juillet : Daniel Colling. Interview.

Le Zénith va changer de mains à partir du 1er juillet ! Toulouse Métropole a choisi la société de Daniel Colling pour exploiter la salle de spectacles pendant les dix prochaines années à la place de la Semest, la société mixte des spectacles de Toulouse. Le contrat de délégation de service publique sera voté en avril en Conseil de la Métropole. Daniel Colling n'est pas un inconnu. C'est le fondateur du Printemps de Bourges. Il dirige déjà les Zénith de Paris et de Nantes. Il compte développer davantage cette salle de spectacle, qui est aujourd'hui, l'une des plus grosses de France.

On a choisi le Zénith de Toulouse car c'est le plus excitant, le plus en devenir. — Daniel Colling

Un hall rafraîchi et plus de places pour les artistes régionaux

La salle toulousaine est le deuxième plus grand Zénith de France derrière celui de Strasbourg. Il peut accueillir 11 000 personnes et enregistre à l'année une moyenne de 320 000 spectateurs par an. Daniel Colling compte flirter avec les 500 000 à la fin de son contrat dans 10 ans. Cela passe par plusieurs défis notamment faire rentrer davantage de spectacles, une centaine par an. Et pour ça, le nouveau gestionnaire veut proposer de moduler la salle pour accueillir des petites jauges de 3 000 à 4 000 places, comme au Bikini : "On fera peut-être un peu plus de rock, en fléchant une capacité plus réduite avec des spectacles plus abordables pour les jeunes" complète Daniel Colling. La société de Daniel Colling veut aussi faire plus de deux millions d'euros de travaux pour refaire le hall d'accueil, y mettre des bars, un nouvel espace de restauration, mais aussi des consignes pour les casques ou encore un nouveau système plus moderne pour lire les billets avec un site Internet dédié au Zénith (qui n'existe pas pour le moment). Et avec tout ça, le nouveau gestionnaire prévoit de reverser 6,7 millions euros de redevance à Toulouse Métropole sur 10 ans, le double de ce qui est reversé actuellement. La société propose aussi d'utiliser 3% du chiffre d'affaires annuel pour créer un fond de soutien en faveur des actions culturelles à Toulouse.

On veut favoriser les groupes locaux dans les premières parties, on va prendre des photos pour proposer des expos photos dans le hall. Et puis j'envisage un spectacle annuel, une grande soirée, avec l'ensemble des artistes de la région — Daniel Colling

Ecouter l'interview de Daniel Colling en intégralité ci-dessous. Il est interrogé par Stéphanie Mora.

Le Zénith de Toulouse, et ses 12.000 places. © Radio France - Bénédicte Dupont

