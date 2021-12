Au Zénith de Toulouse, la plupart des spectacles de janvier reportés après les annonces gouvernementales

Le monde de la culture connaît de nouvelles restrictions. Jean Castex, le Premier ministre et Olivier Véran, le ministre de la Santé ont annoncé lundi 27 décembre que les concerts debout allaient être interdits dès lundi prochain, le 3 janvier et pour trois semaines (jusqu'au 23 janvier, a priori) et que les rassemblements à l'intérieur sont limités à 2.000 personnes. Un coup dur pour le Zénith de Toulouse, qui malgré tout assure qu'il n'y aura pas d'annulation sèche. France Bleu Occitanie vous dit quels spectacles de janvier sont reportés et lesquels sont a priori maintenus.

Deux spectacles maintenus, les autres reportés

La salle peut en effet accueillir 11.000 spectateurs maximum debout, et 6.700 environ en "tout assis" et avait rouvert seulement le 22 septembre dernier, après 18 mois de fermeture.

Le gérant espérait une saison 2022 record, mais doit se résoudre à reporter les spectacles initialement prévus en debout/assis. Dans le détail et dans l'ordre chronologique :

-"Harry Potter à l'école des sorciers" est reporté, à une date inconnue

- le concert "Gospel pour 100 voix" est à ce jour maintenu, avec une jauge de 2.000 spectateurs (ce qui correspond à peu près aux billets vendus)

-le concert d'Eddy de Pretto du 14 janvier est reporté, à une date inconnue

-le spectacle "Queen Symphonic" prévu le 15 janvier a été annulé avant les annonces gouvernementales

- le concert de PLK du 16 janvier est reporté à une date inconnue

-le spectacle de l'humoriste Inès Reg, le 21 janvier est reporté, à une date inconnue

- le spectacle "One night of Queen" est à ce jour maintenu le 22 janvier, avec une jauge de 2.000 spectateurs (ce qui correspond à peu près aux billets vendus)

Les dates des reports seront indiquées sur le site du Zénith dans les prochaines semaines. "Il y a embouteillage c'est sûr, et il faut se coordonner avec les autres Zénith par exemple, mais on va trouver des dates", assure Gaëtan Brochard, directeur de la salle toulousaine.

Et à partir de fin janvier ?

Concernant les spectacles qui sont prévus après les trois semaines dont parlait le gouvernement, l'incertitude plane pour l'instant.

-Le concert d'Orelsan du 27 janvier : pour l'instant aucune information. L'artiste a annulé ses concerts jusqu'au 21 janvier sans en dire plus sur la suite

- le concert de Julien Clerc prévu le 26 janvier est reporté à une date ultérieure non communiquée

- le spectacle "Les grandes ambitions" du 26 janvier est annulé, comme le Cirque Phénix prévu le 28 janvier

- Pas d'information pour le moment sur les concerts de Grand Corps Malade, Alain Souchon, ou le spectacle des Chevaliers du Fiel

Et le Bikini ?

Le Bikini, de son côté, reste fermé jusqu'au 23 janvier au moins et annule sa soirée de Réveillon prévue le 31 décembre. Certaines dates sont déjà reportées, comme Popa Chubby, prévu initialement le 26 janvier 2022.

Le secteur culturel espère des aides du gouvernement, alors qu'en 2020, 107 millions d'euros avaient été accordés pour compenser les pertes de billetterie et 100 millions en 2021. Le Zénith va par exemple devoir rembourser des Prêts garantis par l'Etat début 2022...