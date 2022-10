Le zoo d'Amnéville récupère son agrément de l'association des zoos européens

Le zoo d'Amnéville retrouve l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA). Une prestigieuse adhésion qui va lui permettre de participer à des programmes d'échanges d'animaux et de recherche.

C'est une très bonne nouvelle pour le Zoo d'Amnéville (Moselle) : le parc signe son grand retour au sein de la prestigieuse Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA).

C'est la construction du Tiger world, et les spectacles de fauves qu'il a accueillis, qui lui avait valu de perdre cet agrément. Aujourd'hui, le zoo ne présente plus de spectacles d'animaux et s'est réorienté avec une forte dimension pédagogique. L'arène accueille désormais un spectacle d'animaux en hologrammes.

La possibilité de participer à des programmes d'échanges entre zoos

Depuis son arrivée à la tête du zoo, la nouvelle présidente Albane Pillaire avait fait de l'adhésion à l'EAZA une priorité. C'est donc désormais chose faite, avec un vote à l'unanimité des membres de l'EAZA, réunis à Faro, au Portugal.

En effet, en plus d'une reconnaissance du travail du zoo pour la conservation des espèces animales, l'adhésion à l'EAZA permet de prendre part à des programmes d'échanges, et fonction de la place et des naissances dans les différents zoos. "L’EAZA est une force qui rassemble 400 institutions dans 48 pays offrant un réseau d'échanges, de recherches et de débats unique", précise le Parc Zoologique d'Amnéville.