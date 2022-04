Deux nouveaux ours polaires viennent d'arriver au zoo d'Amnéville. Ils ont été présentés ce mardi. L'occasion de faire le point sur la saison qui débute, avec l'objectif de doper la fréquentation, plombée ces deux dernières années par la crise sanitaire.

Avec ses nouveautés 2022, le zoo d'Amnéville veut gagner plus de 100 000 visiteurs

Le nouvel ours polaire du zoo d'Amnéville

En 2021, le zoo d’Amnéville (Moselle) avait accueilli 252 000 visiteurs, mais la saison n'avait démarré qu'au mois de mai, en raison des restrictions sanitaires de l'époque.

Pour 2022, la direction compte bien revenir à un niveau de fréquentation d'avant Covid, à savoir au moins 370 000 visiteurs. Elle table notamment sur le retour en masse des groupes et des scolaires.

Retour des ours polaires et mini-ferme

Pour attirer le public, 500 000 euros ont été investis cet hiver afin de présenter trois nouveautés : le retour des ours polaires, l'agrandissement de l'enclos des loups arctiques et une visite immersive à la mini-ferme.

Concernant les ours polaires, Henk (16 ans) et Akiak (7 ans) sont arrivés ces dernières semaines en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas. C'était une évidence pour les équipes du zoo de retrouver ces animaux phares. « L’ours est un ambassadeur fort du réchauffement climatique » selon Thomas Grangeat, le responsable pédagogique. Pour l'instant, ils sont séparés dans deux enclos différents. Un nourrissage commenté a été mis en place.

Plus de place pour les loups

Quant à la meute de loups, il était nécessaire de lui faire de la place. Plusieurs portées ont fait passer la meute de 10 à 18 loups. Les équipes du zoo ont donc logiquement agrandi leur espace de vie. "On a dû trouver un espace adapté à la taille de la meute. Il est désormais dédoublé. Cela a un intérêt pour eux évidemment, pour nous et pour le public."

Le zoo a augmenté d'un euro son tarif d'entrée, passant à 34€ pour un adulte, et 29€ le prix d'un billet enfant. En revanche, désormais l'accès au spectacle d'hologrammes est inclus dans le billet d'entrée.