Le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher annonce la naissance de son premier bébé girafe, et c'est une fille

C'est une première à Beauval : un petit girafon est né dans la nuit de dimanche à lundi, un peu par surprise car cette naissance n'était attendue qu'après l'été. La petite femelle pèse une trentaine de kilos, et mesure environ 120 centimètres, et tout s'est bien passé

Beauval compte 5 girafes, quatre femelles et un mâle

Saint-Aignan-sur-Cher, France

Pourtant, la naissance d'un girafon peut parfois être compliquée, voire dangereuse, car le bébé commence sa vie par une chute d'environ deux mètres, pour quitter le ventre de sa maman. Mais les équipes de soigneurs de Beauval savaient depuis presque un an que la maman, Baya, attendait un heureux événement.

Une litière renforcée pour amortir la chute

Alors, même s'ils n'attendaient le petit girafon qu'après l'été ("on a dû se tromper dans nos calculs ou nos observations", plaisante Rodolphe Delord, le directeur du zoo-parc de Beauval), ils avaient aménagé une litière épaisse et douillette pour prévenir tout risque de blessure.

Ce matin quand les soigneurs sont arrivés elle était déjà en train de téter sa maman

"Ce lundi matin, en arrivant dans l'enclos des girafes, ils ont donc eu le bonheur de découvrir cette petite girafe (oui c'est une fille !), qui était en train de têter sa maman. Et elle va très bien" se réjouit Rodolphe Delord. La petite n'a pas encore de nom, mais ça ne saurait tarder.

Une première à Beauval

La naissance d'un bébé girafe n'est pas rare en parc zoologique, mais pour Beauval, c'est une première, parce que le groupe a changé récemment. "Avant nous n'avions que deux mâles, mais depuis cinq ans maintenant nous avons de jeunes femelles, c'est donc pour nous une première et un grand bonheur".

Un bébé qui va grandir très vite

Dans un communiqué qui présente les premières images de ce petit girafon tout mignon, le zoo explique que le bébé va rester quelques temps au calme, dans leur espace intérieur, qu'il sera visible derrière le vitre de l'enclos. Mais qu'il va grandir très vite : 20 centimètres en moins d'un mois, et un mètre de plus dans les six prochains mois.