Le zoo de La Flèche dévoile ses nouvelles suites avec vue sur les lions et guépards

Plus besoin de partir en Afrique pour se réveiller face aux lions ou guépards, il suffit d'aller à La Flèche. Depuis le 7 juillet 2023, le zoo a ouvert douze chambres : cinq avec vue sur l'enclos des guépards, sept avec vue sur le couple de lions. Le parc animalier a inauguré ses "Safari suite" ce mardi 11 juillet.

Des murs peints en noir, de la literie couleur beige et des accessoires de décoration au style africain, l'ambiance se veut dépaysante. En face du lit, une immense baie vitrée. "Là, nous sommes dans la suite avec une vue sur l'environnement des guépards", présente Céline Talineau, la directrice du zoo de La Flèche. "Nous avons souhaité offrir aux fauves un enclos de plus de 3.000 m², c'est deux fois plus grand que ce qu'ils avaient jusqu'à présent." Avec tout cet espace, les frères Sam et Solo profitent et on ne les voit pas toujours. "Si vous êtes là pendant une ou deux heures vous pouvez être certains de les voir passer. Et à la différence des lions, les guépards passent au ras des baies vitrées. Ils viennent même coller leur nez à la vitre donc forcément à ce moment-là, c'est quand même une rencontre assez exceptionnelle."

La salle où les visiteurs mangent et prennent leur petit déjeuner © Radio France - Lucie Amadieu

Cette expérience a un prix : comptez à partir de 700 euros le séjour pour deux enfants et deux adultes en pleine saison. "Dans le tarif, vous avez : les deux jours d'accès au parc, la nuit, le dîner, le petit déjeuner et une visite privée d'une heure avec un soigneur le lendemain", détaille Vincent Dubois, le responsable des hébergements du zoo. Des prestations qui trouvent leur public puisque ces douze chambres sont réservées tout l'été. Les prochaines disponibilités seront pour la rentrée. Le calendrier de réservation pour 2024 va ouvrir prochainement.

De nouveaux projets

Le parc a obtenu les autorisations pour s'étendre. D'ici 2025, le zoo de La Flèche va s'agrandir de cinq hectares, le parc atteindra les 23 hectares. "Il y aura la grande plaine africaine avec les girafes qui fera à elle toute seule deux hectares sans compter la surface des bâtiments", décrit la directrice des lieux, Céline Talineau. "Il y aura de nouveaux environnements pour les hippopotames, les hyènes. Des mini-fermes, un nouveau pôle restauration et puis nous sommes toujours en réflexion sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la vie de nos pensionnaires déjà présents sur le parc."

Le zoo réfléchit aussi à construire de nouveaux logements sur son site, "on attend de voir le retour des clients des suites safari, si cela plaît, on repartira sûrement sur le même concept".