Le zoo de La Flèche en Sarthe rouvrira ce mercredi 20 mai

Le zoo de la Flèche avait fermé ses portes au public le 16 mars dernier au début du confinement. Il va rouvrir ses portes au public le 20 mai prochain.

Respecter avant tout les mesures sanitaires

La visite sera libre, mais les équipes travaillent "sur la signalétique, l'organisation de la désinfection des dispositifs accessibles au public, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, et la mise en place de protection pour les salariés" souligne la direction ce vendredi dans un communiqué.

"Les visiteurs peuvent circuler dans les allées en toute fluidité, même lors d’un pic d’affluence sur un parcours de plus de cinq km (hors terrasses, esplanades et gradins)" rajoute la direction. Tout au long du parcours de visite, il y aura des panneaux qui détailleront l’ensemble des mesures de prévention contre le Covid-19.

L'ours polaire du zoo de La Flèche © Radio France - Christelle Caillot

Des annonces micro et des adhésifs pour ne pas trop s'approcher des baies vitrées et plus de spectacle

"Des annonces micro seront organisées trois fois par jour pour rappeler ces mesures", rajoute le communiqué. "Des adhésifs de distanciation ont été installés sur chaque baie vitrée en point de vision des enclos. De plus, pour garantir une fluidité dans les circulations de visite et éviter tout rassemblement, les spectacles et les animations pédagogiques seront supprimées. Les espaces semi-intérieurs comme le préau des éléphants et le préau des guépards seront également fermés. Pour permettre aux visiteurs de se restaurer, le parc ouvrira des points de vente en extérieur avec des formules à emporter. Les visiteurs pourront également, s’ils le souhaitent, apporter leur propre pique-nique. Les terrasses et aires de pique-nique du parc resteront accessibles mais seront reconfigurées. Elles seront réaménagées afin d’assurer une distance minimale".

Le mot de Céline Talineau, Directrice du Zoo de La Flèche :

« Votre sécurité est notre priorité ! Notre monde a changé ces derniers mois, la crise sanitaire du Covid-19 a redéfini nos priorités et eu un impact sur nos comportements et nos modes de consommation. Nous devons, plus que jamais, agir ensemble pour la sécurité de tous et continuer à penser collectivement et avec solidarité. Nous avons mis en place un protocole sanitaire, et souhaitons, grâce à celui-ci, vous garantir une visite en toute sérénité au Zoo de La Flèche ».

