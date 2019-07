Le zoo de Montpellier à la pointe de la modernité

À Montpellier, le zoo du Lunaret a inauguré ce mercredi de nouveaux équipements qui répondent aux normes sanitaires les plus élevées : une nurserie, une clinique vétérinaire et une zone de quarantaine. Animaux, employés, public, tout le monde y trouvera son compte.

Montpellier, France

Le zoo du Lunaret à Montpellier passe un cap dans la modernisation. Il dispose désormais d'une nouvelle clinique vétérinaire avec nurserie et d'une zone de quarantaine, réparties sur deux bâtiments de 300 m² chacun. Des équipements hi-tech qui vont sérieusement améliorer les conditions de vie des animaux, les conditions de travail des employés. Et même les visiteurs y trouveront leur compte, notamment grâce à une originalité : trois grandes baies vitrées qui permettent au public de voir ce qui se passe dans la nurserie et la salle de chirurgie.

À côté des baies vitrés se trouvent des panneaux pédagogiques pour expliquer au public ce qu'il voit à l'intérieur © Radio France - Salah Hamdaoui

"Ça permet aux gens de se rendre compte de tout le travail qui est fait en coulisse pour la préservation des animaux"- Yann Raulet, chef animalier

Entre les premières esquisses et le jour de l'inauguration, il s'est quand même passé cinq ans et demi. Il a fallu penser à tout. Rien que le sol par exemple : choisi pour résister aux pattes, aux sabots mais aussi aux griffes. Il a aussi fallu respecter les normes sanitaires les plus strictes. Une partie de la clinique est conçue comme un service de médecine tropicale pour ne pas laisser des maladies potentielles sortir du bâtiment.

Juste à coté, dans l'autre bâtiment, la zone de quarantaine a elle aussi été adaptée aux normes européennes les plus élevées. Et là encore, il s'agit d'éviter les risques de propagation de maladies entre animaux ou entre animaux et humains, lors d'échange avec les autres parcs zoologiques.

Le zoo du Lunaret a été créé en 1964. Il compte 1100 animaux de 120 espèces différentes. Le parc s'étend sur 80 ha dont 11 km de sentiers. Et il est gratuit.