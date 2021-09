Le zoo de Pont-Scorff devient les "Terres de Nataé"

Placé en liquidation judiciaire en mars 2020, le zoo de Pont Scorff a été repris par l'entrepreneur costarmoricain Sébastien Musset, et devrait rouvrir ses portes en juin 2022. D'ici là, de grands travaux vont avoir lieu pour remettre sur pied le parc animalier, il va notamment changer de nom. "Le terme zoo a pris un sens très négatif ces dernières années", explique Sébastien Musset, le président de la nouvelle structure. "Et c'est vrai que pour notre projet, qui allie protection de l'animal et conservation des espèces, on voulu réfléchir a un nom plus large". Ce sera donc Nataé, du nom de la déesse celte de la protection et du renouveau. "Ce préfixe qui fait penser à la nature, à la natalité, ça nous a paru concorder avec le projet".

Sébastien Musset, le nouveau président, présente son projet de bassin pour les phoques, loutres et castors. © Radio France - Mathilde Cariou

Un projet qui diffère également des précédents, puisque Sébastien Musset compte faire de l'ancien zoo un espace de préservation et de protection des espèces et des animaux. "Il est important de distinguer les deux : la conservation de l'espèce, ça veut dire que l'on va choisir d'héberger des espèces particulièrement menacées. La protection de l'animal, on est plus sur du refuge d'animaux victimes de trafic, et du soin individualisé". Sur les 250 animaux actuellement présents sur le site, un peu plus d'un tiers pourrait être réintroduits dans leur milieu naturel, et remplacés par d'autres populations plus à risque.

80% de mortalité en réintroduction

Cependant impossible de réintroduire les espèces d'un jour à l'autre. Johanne Ferri-Pisani, la vétérinaire du parc, alerte sur que 70% à 80% des animaux remis en libertés survivent moins d'un an dans la nature : "la réintroduction d'espèce, c'est un travail de longue haleine : il faut que l'animal soit prêt, que le milieu soit en état, que les populations soient d'accord... Si la population a une culture et qu'on lui envoie un animal qui va tout saccager, ça ne va pas le faire !"

L'idée est donc d'accompagner les animaux, en adaptant le parc à ces enjeux : "On veut vraiment des enclos larges, de la mixité d'espèce, des environnements de plus en plus immersifs... une structure la moins gênante possible pour l'animal. _Et surtout, pas de spectacle !_" C'est l'autre gros changement à Pont-Scorff : les célèbres représentations d'oiseaux ou d'otaries seront remplacées par des conférences de soigneurs, pour apprendre à mieux connaître chacun des animaux.

Les bassins, jusqu'alors remplis de jus de lisier, ont été nettoyés. Une partie des gradins va être démolie, et un parcours en immersion mis en place dans certains bassins. © Radio France - Mathilde Cariou

Les travaux de restructuration commencent le lundi 20 septembre, pour une ouverture prévue au mois de juin 2022.