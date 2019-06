Le zoo de Thoiry vous rapproche encore un peu plus près des animaux.

Thoiry, France

Le zoo de Thoiry s'agrandit encore ! Un nouvel espace de 8000 mètres carrés a vu le jour dans le parc animalier des Yvelines. Toute une forêt sauvage dans laquelle vous pouvez déambuler aux côtés des daims en liberté. Avant d'atteindre ce havre de paix et de fraîcheur, vous pouvez rendre visite aux rapaces.

Des vautours qui souffrent de leur mauvaise réputation

Dans la grande volière de 500 mètres carrés, il n'y a pas de filet ni de barrière pour séparer le visiteur de l'animal. L'installation s'intègre parfaitement dans la forêt. Pas besoin de lever la tête pour chercher les vautours, ils sont sur votre chemin. Ces grands volatiles de la famille des charognards plongent Sébastien dans son enfance : "J'ai l'impression d'être dans une BD, dans un Lucky Luke".

Valentin, au calme, le long du chemin des visiteurs © Radio France - Martin Bartoletti

"Ils sont tout près", explique Émeline. Avec son bébé dans les bras, la jeune femme n'est pas trop rassurée. "On s'imagine que ça mort", sourit la maman. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien trop vivant pour servir de repas aux vautours, ces animaux ne consomment que des cadavres. "C'est sûr que ça peut impressionner", explique Julie Platel, responsable du service aventure du Zoo de Thoiry. "Certains vautours peuvent avoir 2m50 d’envergure, on se dit qu'on est rien à côté d'eux mais au final c'est un animal très pacifique et très calme."

Le zoo de Thoiry poursuit sa politique d'immersion des visiteurs

Après le tout petit frisson dans la volière aux rapaces, les daims sauront vous rassurer. La nouvelle forêt sauvage est un refuge également pour la faune locale comme les écureuils et les hérissons. Des animaux qui évoluent au plus près du visiteur. "On continue ce qui a été fait dans les années précédentes avec des présentations animalières où le visiteur va rentrer en immersion au milieux des animaux", explique Thierry Duguet, le directeur du zoo de Thoiry. "C'est une perception différente et il y a une notion très pédagogique. Nos visiteurs voient les distances à respecter et l'on ressent mieux", précise le directeur. "Évidemment, on ne peut pas faire ça avec chaque espèce".

Pour voir les fauves, il reste toujours les tunnels qui vous plongent dans les enclos, ou la tyrolienne pour prendre un peu plus de hauteur au-dessus des lions.