Le Zoo du Lunaret rouvre ses portes à Montpellier mais impose de nouvelles règles

Les animaux du parc zoologique du Lunaret et de la serre amazonienne, à Montpellier, vont retrouver les visiteurs, ce samedi. Les équipes ont travaillé sans relâche, ces dernières heures, en vue de la réouverture, validée par la préfecture. Seulement, pour permettre les retrouvailles, la direction se voit contrainte d'imposer un certains nombres de mesures : le port du masque sera désormais obligatoire à l'intérieur, y compris dans les allées et les espaces découverts. Il ne s'agit pas d'une décision locale, mais d'une obligation écrite noir sur blanc dans un décret gouvernement publié le 31 mai. La consigne devra être strictement appliquée, sans quoi l'accès ne sera pas possible.

Port du masque obligatoire

Par ailleurs, alors que du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à plusieurs endroits du parc, un sens de circulation a aussi été mis en place pour éviter les contacts trop rapprochés entre les visiteurs : "Nous avons une entrée et une sortie séparée. On entre par l'entrée habituelle, on sort par l'issue de secours numéro deux, qui est l'ancienne entrée du parc (...) Evidemment, on a le droit de traverser une allée. Sur les enclos, si jamais il y a une densité de personnes qui devient problématique, on demande aux gens de faire la queue et il y a un sens de circulation indiqué par une flèche sur chacun des points de vue", précise Luc Gomel, le directeur.

Sens de circulation à respecter

Pour l'heure, même si elle n'est pas à exclure en fonction de l'affluence et du degré de responsabilité des gens, pas de jauge imposée, sauf pour la serre amazonienne : "on va limiter à soixante personnes la présence en simultanée à l'intérieur, parce que c'est un milieu clos, avec un cheminement étroit (...) avec une ouverture uniquement l'après-midi, pour éviter que les visiteurs et le personnel se croise. Les soins et interventions techniques auront lieu le matin, et les visiteurs auront la serre pour eux de 13h30 à 17h30." Par ailleurs, les rassemblements de plus de dix personnes seront interdits sur l'ensemble du site.

Le zoo du Lunaret, qui existe depuis 56 ans et qui l'un des rares en France à être gratuit, accueille chaque année près de 650.000 visiteurs. Il abrite près de 1.3000 animaux (106 espèces) sur environ 80 hectares.

HORAIRES

Du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h30 (accès jusqu'à 17h30)

Ouverture également le lundi, pour les vacances scolaires.

Des petits nouveaux

Durant la période de confinement, le zoo vieux de 56 ans a accueilli de nouveaux pensionnaires. Treize naissances ont été enregistrées : un élan du Cap, deux gazelles dama, un nyala, cinq oies et quatre brebis caussenardes.