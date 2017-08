Le ZooParc de Beauval devrait accueillir plus d'un million et demi de visiteurs cette année, un record

L'année n'est pas terminée mais elle est déjà prometteuse pour le ZooParc de Beauval qui est parti pour dépasser le million et demi de visiteurs en 2017. Et l'arrivée du fameux bébé panda pourrait attirer encore plus de monde ces prochains mois.

L'année 2017 sera très certainement historique pour le ZooParc de Beauval, d'une part parce qu'un bébé panda géant y est né, mais aussi du point de vue de sa fréquentation. Avant même la gestation de Huan Huan, les chiffres étaient déjà excellents. "Au 1er août nous avions déjà 150.000 entrées d'avance par rapport à l'an dernier à la même époque" témoigne Delphine Delord, la responsable de la communication. 2016 était pourtant déjà un crû historique avec 1.315.000 entrées enregistrées. Autant dire que la barre du million et demi devrait tomber cette année.

Le bébé panda pourrait encore doper la fréquentation

Une interrogation demeure : quand les visiteurs pourront-ils voir ce fameux bébé panda ? La fréquentation en cette fin d'année dépendra en grande partie de la réponse. La direction du ZooParc évoquait d'abord le mois d'octobre. Ce sera sans doute un peu plus tard reconnait Delphine Delord : "Nous apprenons des soigneurs chinois, eux estiment que ce sera sans doute un peu tôt, et notre priorité absolue est le bien être de la mère et son petit, nous ne ferons rien qui puisse les heurter." Il est donc sans doute plus raisonnable de tabler pour une sortie du bébé des coulisses du Zoo en fin d'année. Si c'est le cas, les vacances de Noël seront sans doute animées du côté de Beauval. Le ZooParc a d'ailleurs anticipé en lançant une campagne de recrutement.