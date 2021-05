Le ZooParc de Beauval rouvrira le 25 mai

Le communiqué de presse s'assimile facilement à un ouf! de soulagement. Le ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, rouvrira ses portes au public le 25 mai à 9h après sept mois de fermeture imposés par le confinement. Une jauge de 50% de sa capacité maximum de visiteurs sera appliquée dans un premier temps. Les terrasses des restaurants du parc seront ouvertes. Les hôtels seront ouverts et proposeront la restauration matin et soir, uniquement pour les clients des hôtels.

Des spectacles avec 1.000 personnes maximum

Beauval, premier site touristique du Centre-Val de Loire avec 1,6 million de visiteurs en 2019 et encore plus d'un million en 2020 malgré le premier confinement, adapte quand même ses animations. Les spectacles des oiseaux et des otaries reprendront car en plein-air, "avec une aide au placement dans les gradins et avec respect des distances sanitaires" précise le parc. Plusieurs spectacles se dérouleront chaque jour pour respecter la jauge maximum de 1.000 personnes assises. En revanche, les animations pédagogiques n'auront pas lieu les quinze premiers jours "pour éviter les attroupements".

Fin de limitation de la jauge le 30 juin

La jauge va évoluer deux fois en juin, pour coller aux mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement. A partir du 9 juin, la jauge de visiteurs passera à 65%, puis sans jauge à partir du 30 juin. Les mêmes mesures sanitaires et de gestion de flux que l'année dernière seront mises en place. "A Beauval, nous avions l'été dernier 1.050 salariés, 200.000 personnes ont dormi dans nos hôtels, et nous n'avons eu que cinq salariés positifs, ce qui prouve que nos mesures fonctionnent, nous demandons à rouvrir avec les mêmes protocoles" avait demandé en mars le directeur ZooParc Rodolphe Delord. Il en appelait surtout à de la visibilité pour les 500 saisonniers estivaux qui s'ajoutent aux permanents.