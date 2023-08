Lectures, ateliers, rencontres : en sept mois, la bibliothèque de Querrieu est devenue bien plus qu'une bibli

Sept mois après son inauguration, la bibliothèque Yves-D'Alcantara de Querrieu, au nord d'Amiens, attire de plus en plus de lecteurs. Ils et elles sont plus d'une centaine à avoir adhéré après l'ouverture en décembre, permise par des dons de livres. Cet été, la bibliothèque reste ouverte tous les mercredis : l'occasion de visiter les lieux et de recueillir les impressions des lecteurs comme de la bibliothécaire bénévole, Elisabeth Foulon.

Un lieu rythmé par de nombreuses animations

Parmi les animations proposées par Elisabeth Foulon cet été, un atelier lecture de livres jeunesse comme Les Trois Brigands de Tomi Ungerer, devant un parterre d'enfants captivés. Les moins attentives sont finalement leur mamies, Sylvie et Odile, qui papotent dans un coin : "on adore venir ici avec nos petits-enfants, ça permet de leur proposer de nouveaux bouquins quand on n'en a plus à la maison".

Instant lecture dans la bibliothèque de Querrieu © Radio France - Céline Autin

Ces deux grands-mères saluent aussi le lien social créé par la bibliothèque : "ça nous permet aussi de rencontrer des jeunes parents et de faire vivre le village et la convivialité." En moins d'un an, la bibliothécaire a ainsi organisé une exposition de photographies animalières, invité une illustratrice jeunesse, monté un atelier respiration. Elisabeth Foulon revendique ce côté "touche-à-tout" : "certaines personnes esseulées peuvent en croiser d'autres ici, c'est un lieu de rencontres, et c'est ce que je voulais créer : bien plus qu'une bibliothèque".

La bibliothèque municipale de Querrieu propose ausis des jeux et des puzzles pour les enfants ... et leurs parents © Radio France - Céline Autin

Des projets et des envies à venir pour la bibliothèque

De l'aveu d'Elisabeth Foulon, tout n'est pas encore parfait dans les lieux. Il lui manque une bonne connexion internet pour son logiciel d'enregistrement, et il lui faut encore ajouter de nombreux livres au catalogue. Mais elle se forme au fur et à mesure, et se projette déjà dans les prochains mois, avec l'accueil des écoles de Querrieu et de Pont-Noyelles.

La bibliothèque municipale de Querrieu a son propre tampon pour livres ! © Radio France - Céline Autin

La bibliothèque va bientôt accueillir davantage d'ouvrages pour son fond, grâce à une subvention d'un millier d'euros du conseil départemental de la Somme. Elisabeth Foulon accepte les suggestions mais a déjà une liste d'envies bien en tête. Elle accepte toujours, par ailleurs, les dons de livres, mais à condition qu'ils soient récents.

La bibliothèque Yves-D'Alcantara de Querrieu est ouverte cet été tous les mercredis de 10h à 12h. Il est possible de suivre l'actualité des animations sur une page facebook dédiée .