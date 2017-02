"Lectures nomades" : le programme du salon du Livre Jeunesse d'Issoudun 2017

Le 25ème salon du Livre Jeunesse d'Issoudun s'installe dans le centre culturel Albert-Camus du jeudi 2 au dimanche 5 février 2017, sur le thème des "Lectures nomades".

Les interventions des auteurs et illustrateurs dans les écoles de la communauté de communes du pays issoldunois ont déjà commencé depuis plusieurs jours, mais les festivités ne sont réellement lancées que ce jeudi 2 février. Au programme des grands rendez-vous, des rencontres et dédicaces, directement dans le hall du centre, des concerts et des lectures publiques.

Les horaires et permanences des dédicaces

Horaires des rencontres et dédicaces avec les auteurs et les illustrateurs

Les horaires des ateliers lecture

Les horaires des ateliers lectures

Autres rendez-vous

Le salon propose aussi deux expositions à la médiathèque d'Issoudun : "Trouillomètre Zéro", un parcours gourmand et lecteur, du 1er au 25 février, et "A vos Livres ! fête ses 25 ans", une rétrospective sur le salon depuis sa création, du 2 au 25 février. Des concerts. "Elle est où la lune ?", à partir de 2 ans, le samedi 4 à 10h, 11h30 et 15h30. Et le concert d'Alain Schneider, "Aux antipodes", à partir de 5 ans, le dimanche 5 à 16h. Un parcours a aussi été mis en place dans toute la ville avec des codes à flasher pour révéler le nom des artistes invités.

Horaires d'ouverture : le jeudi 2 février de 9h à 12h et de 13h à 18h - le vendredi 3 février de 9h à 12h et de 13h à 19h - le samedi 4 février de 10h à 18h - le dimanche 5 février de 10h à 17h.