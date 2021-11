Leen, une icaunaise et réfugiée syrienne, championne de France d'échecs à 14 ans

Elle a tout juste 14 ans et vient d'être sacrée championne de France dans la catégorie des moins de 14 ans. Arrivée de Syrie il y a deux ans, Leen Yaghi est d'ores et déjà qualifiée pour les championnats d'Europe 2022.

C'est une jeune prodige des échecs. L'icaunaise Leen Yaghi, 14 ans vient d'être sacrée championne de France des échecs, ce dimanche 31 octobre dans la catégorie des moins de 14 ans.

La jeune fille impressionne tout le monde, alors qu'elle n'a pas encore 15 ans. Copier

J'étais jalouse de mon grand frère, moi aussi je voulais apprendre

Leen a commencé à jouer... pour imiter son grand frère. Copier

Leen Yaghi a pourtant commencé à jouer un peu par hasard, à l'âge de six ans. Elle habite alors en Syrie avec sa famille. Son frère de 10 ans prend des cours depuis quelques temps déjà et Leen veut faire exactement pareil. "J'étais jalouse de lui et personne ne voulait m'apprendre ! Alors je l'embêtais, je cachais les pièces !" rit-elle.

Puis son frère se met à lui apprendre les bases. "Ma famille s'est alors rendue compte que je jouais bien, alors ils m'ont payé des cours" poursuit-elle. Puis en 2019, la famille quitte en catastrophe la Syrie. "Je voulais continuer à jouer. Mais nous n'avions pas d'argent. C'est là que le club me repère et

Le club fier de son poulain

André Ludwig, le président du club AJA Echecs, fier et ému Copier

Ce qui est sûr c'est qu'au club d'échecs d'Auxerre, l'AJA Echecs, on est très fier de Leen. "Elle est si jeune et a du talent, c'est certain" affirme son entraîneur, le maître international Arnaud Payen. "Elle est volontaire et acharnée. Elle s'entraîne à la maison et ça se sent quand elle revient en cours. Pour un entraîneur, c'est l'idéal !" conclut-il.

Le club compte sur la présence de Leen pour susciter des vocations, notamment celle des filles.