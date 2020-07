Leffrinckoucke : le blockhaus miroir commence à être démonté

C'est le début du chant du cygne du blockhaus miroir de Leffrinckoucke. L'artiste, qui avait méticuleusement collé des éclats de miroirs sur l'ensemble de l'édifice pendant plus de 2000 heures entre 2014 et 2015, a commencé à décoller un par un les morceaux. Il avait annoncé en juin renoncer à entretenir son oeuvre, baptisée "Réfléchir".

à lire aussi Xavier Bertrand promet l'engagement de la Région pour sauver le blockhaus-miroir de Leffrinckoucke

La région avait bien annoncé son soutien pour sauver l'installation, mais dans l'attente d'une réunion avec la communauté urbaine de Dunkerque, l'artiste préfère s'atteler à un nouveau travail de fourmis. Selon lui, une rencontre devait avoir lieu hier, mais elle a été annulée.

Sans entretien, des morceaux de miroirs tomberaient dans le sable, et "il est hors de question" qu'ils viennent polluer la plage, "ou que cette histoire se termine par un accident" explique l'auteur de "Réfléchir". Il ne veut pas non faire ça en hiver, où les conditions sont plus dures, entre "le froid" et "le sable dans les yeux" à cause du vent.

On peut toujours admirer le blockhaus : "c'est un gros gros chantier", qui a commencé sur le côté qui fait face aux dunes. L'oeuvre est toujours visible depuis la plage.