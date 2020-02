Le LEGO à l'honneur à Laval, une petite brique au succès immense

Plus de 4500 boîtes de LEGO sont vendues par an au magasin Joué Club de Saint-Berthevin.

Le succès de la petite brique ne se dément pas ! C'est le mois du LEGO à Laval, organisé par le CLEP, le Centre Lavallois d'Éducation Populaire, et l'association "G a brique" de Saint-Berthevin. Jusqu'au 28 février, plusieurs activités sont proposées, avec notamment deux après midi de construction et de démonstration au CLEP (ce samedi 08.02 et le 15.02, de 14h à 17h, au CLEP, 8 impasse Haute Chiffolière à Laval).

Le mois du LEGO au CLEP de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard

Ce jeudi, des petits CP de l'école Alain de Laval ont pu découvrir l'exposition, jouer aux LEGO au sein des locaux du CLEP, et créer leur propre univers. Les enfants ont fabriqué "des sapins, des maisons, des tyrannosaures, des vaisseaux spatiaux, des constructions Star Wars", énumèrent Nayla, Louisio et Théophile. Yéla a fait un objet plus, surprenant, "une hache, parce que mon papa il coupe du bois". Les enfants emboîtent les petites briques les unes sur les autres, des vertes, des bleues, des blanches, "parce que c'est rigolo on peut faire plein de constructions et se raconter des histoires", "parce que c'est intéressant d'inventer des nouvelles choses".

On peut faire plein de constructions et se raconter des histoires

Aude Cornec, la maitresse, retombe aussi en enfance, ça lui rappelle des souvenirs, quand elle jouait aux LEGO et fabriquait des maisons. "Des fois on avait une porte et c'était le grand luxe, sinon on laissait un trou dans le mur et on construisait les murs, fenêtres. Ce sont des souvenirs d'enfance, on y passait beaucoup de temps", sourit-elle.

Un succès depuis la création de la marque dans les années 1930, succès inégalé selon Alexandre Pottier, le gérant du magasin Joué Club de Saint-Berthevin. "On a des gammes qui touchent les plus petits jusqu'aux adultes, ça fait partie de cette réussite. Et puis la qualité du produit, des concurrents ont essayé de faire la même chose, ça n'a jamais fonctionné, on ne peut pas rivaliser".

Des ventes importantes dans les magasins de jouets

Des LEGO, il en existe de toutes sortes, pour tous les âges. Certains LEGO sont conseillés aux plus de 16 ans, car très difficiles. Même les adultes peuvent construire des LEGO.

C'est loin d'être ringard.

"On a énormément de clients fans de LEGO qui collectionnent, mais qui ont aussi cet amour de la construction et du jeu. Il y a certains coffrets très recherchés, il y a aussi des reproductions de véhicules, qui touchent une clientèle qui n'est pas forcement fan de LEGO à la base. On peut replonger en enfance très facilement avec le LEGO, c'est loin d'être ringard. Même adulte conduire une voiture télécommandée que vous avez construite de vos propres mains, ça reste quelque chose de magique", ajoute Alexandre Pottier.

LEGO, c'est près de 10 à 12% du chiffre d'affaire de ce magasin, plus de 4500 boites vendues par an, 1/10ème de la surface de vente.