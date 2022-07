Léon Bonnat à l'honneur au Musée Basque à Bayonne

A l'occasion du centenaire de la mort de Léon Bonnat, le Musée Basque et le musée Bonnat-Helleu ont organisé une exposition de grande ampleur sur le peintre. 83 œuvres provenant du musée Bonnat-Helleu, du Musée d'Orsay, ou encore des musées de la Ville de Paris, sont réunies dans cette rétrospective qui court du 8 juillet au 31 décembre 2022. "Pour voir toutes ces œuvres vous serez obligé de faire une trentaine ou une quarantaine de musées. De les voir tous réunis ici à Bayonne c'est exceptionnel!" déclare avec beaucoup d'enthousiasme, Sabine Cazenave directrice du musée Basque et de l’histoire Bayonne. C'est en effet la première fois qu'autant d'œuvres de Léon Bonnat sont réunies en une seule et même exposition.

Né en 1833 à Bayonne, il est rapidement repéré par des professeurs bayonnais pour ses qualités de peintre. Grâce à des bourses que lui donne la ville, il part se former à Paris. Là-bas il commence une carrière florissante, en particulier en tant que portraitiste. Tout Paris venait se déplacer dans son atelier pour avoir son portrait de Léon Bonnat, comme Victor Hugo par exemple. Pourtant malgré la reconnaissance qu'il connaît de son vivant, il tombe peu à peu dans l'oubli après sa mort en 1922.

Une exposition pour réhabiliter l’artiste

L’exposition veut montrer toute l’étendue du talent de Léon Bonnat est multiple. On y voit bien sûr des portraits mais aussi des œuvres sur des thèmes historiques ou religieux. Sur toutes les décennies de sa carrière on retrouve une attention portée sur le travail de la matière, de la lumière et un fond souvent sombre. "C'est un peintre qui s'inscrit dans la tradition de l'histoire de l'art et qui ne le renie pas du tout et qui au contraire la revendique en tant que tel” analyse Benjamin Couilleux, directeur du musée Bonnat-Helleu.

L’exposition met aussi l’accent sur les relations entre Bayonne et le peintre. Un façon de lui rendre hommage selon Yves Ugalde, adjoint en charge de la culture: “ C'est un homme qui tout au long de sa carrière, y compris au moment de sa plus grande gloire parisienne, n'a jamais oublié d'où il venait. Il revenait fréquemment à Bayonne mais aussi à Saint-Jean-de-Luz.". D'ailleurs à la fin de sa vie , Léon Bonnat a légué sa collection personnelle à Bayonne et initié la création du musée Bonnat.

A découvrir du 8 juillet au 31 décembre, au musée Basque et de l'histoire de Bayonne. Tarif d'entrée: 8 euros