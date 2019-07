Léon Luciani n'est plus le président de l'AC Ajaccio

Ajaccio, France

La salle de presse du stade François Coty est bien plus pleine que d'habitude. Aux côtés des journalistes, des supporters mais aussi des employés de l'ACA. Il faut dire que le motif de la conférence de presse est peu habituel. "C'est un jour chargé d'émotion, puisque je vous annonce officiellement mon retrait de la présidence". C'est par ces mots que Léon Luciani entame son allocution, pour annoncer cette décision plus ou moins connue depuis plusieurs semaines à Ajaccio.

L'ACA doit se restructurer

Le désormais ex - président souhaite à présent s'occuper de lui et sa famille, mais avance surtout la nécessité pour l'ACA de se restructurer. Ces dernières années le club a connu de grosses difficultés financières pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des investissements lourds ont été faits, à hauteur de 9 millions d'euros, afin de rénover les installations du club, et en premier lieu le stade François Coty. Ensuite, il y a eu une baisse des subventions à hauteur de 2,4 millions d'euros. Enfin, les changements d'entraîneur et la non réalisation des objectifs commerciaux ont conduit le club dans une situation critique. Aujourd'hui les choses vont mieux selon Léon Luciani, même si les blancs et rouges ont failli être relégués en National 1 il y a peu. La dette est épurée à 60%, et les comptes pourraient revenir à l'équilibre d'ici l'année prochaine. Une fois cette chose faite "il s'agira de se tourner vers le développement", un développement qui passe par le centre de formation euro-méditerranéen que le club souhaite voir sortir de terre à Pietrosella, mais également en associant patrimoine et football, notamment autour de la figure de Napoléon Bonaparte.

Un bilan positif

Comme dit précédemment, l'ACA a connu des passages difficiles sous la présidence de Léon Luciani, pour autant, ce dernier souhaite aussi mettre en avant la partie positive de son bilan, notamment avec la formation des jeunes "Le centre de formation a commencé à produire ses effets, puisque si l'ACA a pu franchir ces obstacles, c'est aussi par rapport à la vente de ses joueurs, Vincent Marchetti, Pape Cissé, Mady Camara et d'autres. Aujourd'hui nous avons quelque chose qui est créateur de valeur et de richesse."

Léon Luciani met en avant la partie positive de son bilan à la tête de l'ACA Copier

Le successeur de Léon Luciani à la tête de l'AC Ajaccio devrait être nommé cette semaine, à la suite du conseil d'administration du club.