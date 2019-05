Léonard de Vinci - 500e anniversaire de la mort du génie de la Renaissance

Il y a 500 ans, le 2 mai 1519, disparaissait un génie de la Renaissance, Léonard de Vinci. Tout le monde connaît ses principales oeuvres et inventions. Découvrez 5 anecdotes peu connues du créateur de La Joconde.

Amboise, France

Cette année, nous fêtons les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci. Le génie italien de la Renaissance a vécu ses dernières années en France et notamment au Clos-Lucé à Amboise.

Tout le monde connaît son tableau emblématique La Joconde ainsi que ses inventions très en avances sur son temps (avion, hélicoptère, char...). Mais qui connait ces cinq anecdotes ?

1. Un visionnaire trop en avance sur son temps

Ingénieur et inventeur, il développe des idées très novatrices pour la Renaissance. On a découvert dans ses nombreux carnets des croquis représentants des ailes volantes, parachute, char d'assaut, ou bien encore hélicoptère. Très peu de ses projets ont été réalisés de son vivant. Une raison : la technologie de l'époque ne le permettait pas.

2. Un peintre reconnu mais peu productif

Qui ne connaît pas La Joconde, La Cène ou bien encore La Dame à l'hermine ? Certes ces oeuvres sont connues mais seulement une quinzaine sont parvenues jusqu'à nous. Pourquoi ? Tout d'abord, Léonard de Vinci expérimente beaucoup et souvent le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes, mais surtout, il remet souvent son travail à plus tard.

3. Un génie, oui, mais un peintre parmi tant d'autres

À la fin du XVe siècle, le pape Sixte IV fait bâtir la très célèbre chapelle Sixtine au Vatican. Plusieurs peintres sont en lice pour la décorer et Léonard de Vinci en fait partie. Seulement, il est en concurrence avec l'artiste florentin, Michel-Ange. C'est ce dernier qui est choisi et à qui l'ont doit cette fresque qui représente les grands épisodes de la Genèse et notamment la célèbre scène de La Création d'Adam.

4. Un savant qui ne connait pas les "lettres"

Léonard de Vinci se définit comme "un homme sans lettres". Son éducation assez libre ne comprenait pas l'apprentissage du grec et du latin, langues qui devaient être maîtrisées par les savants de l'époque. Autodidacte, il ne les apprend qu'à l'âge de 40 ans mais imparfaitement. Son orthographe chaotique est le fruit des lacunes de son instruction.

5. Un amoureux de la nature et notamment des animaux

Léonard de Vinci est végétarien car il ne veut pas nuire aux animaux. Il est connu pour avoir acheté des oiseaux en cage afin de les libérer.

