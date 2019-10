Léonard de Vinci au Louvre : l'exposition du siècle

Le Louvre présente à partir de ce jeudi et jusqu'au 24 février 2020 la plus grande rétrospective Léonard de Vinci jamais organisée. Cette exposition célèbre les 500 ans de la mort de l'artiste, véritable génie de la Renaissance. A ce jour, plus de 260.000 billets ont déjà été vendus.