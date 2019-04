Léonard et la Joconde, héros des enfants au Clos-Lucé à Amboise

En cette période de vacances scolaires, le Clos-Lucé à Amboise est envahi par des hordes d'enfants et de familles. Le château propose des animations qu'il a baptisé "Effervesciences" en hommage aux sciences de Léonard de Vinci. Et ce qui fait fureur en ce moment, c'est "Mission Léonard" un mini-escape game pour les enfants à partir de 6 ans. Il faut résoudre des énigmes dans une pièce fermée qui s'appelle l'escape room.

Ils viennent de tous les départements limitrophes de l'Indre-et-Loire. Dans l'escape room, ils sont allés jusqu'au bout des 11 minutes de jeu mais ils n'ont pas résolu toutes les énigmes: "il nous manque la solution à l'énigme de la Joconde, la plus compliquée, il nous manquait une minute!". La joconde de Léonard de Vinci est l'une des énigmes-phares de cet escape-game pour enfants. Son concepteur est un savoyard Tibo Serviès: "la Joconde qu'on présente aux concurrents louche un peu, elle porte un collier de perles, une bague, il y a même un navire qui traverse le tableau, l'objectif de cette énigme est de retrouver le vrai tableau de Léonard de Vinci".

Cette famille, venue de Seine-Maritime avec ses deux enfants, est sortie du jeu ravie: "super! on a été absorbés, pris par le jeu, n'est-ce-pas Arthur?" "j'ai adoré" répond Arthur, "et toi Alice?" "c'était super, j'ai bien aimé faire le costume"dit Alice. Car il fallait se costumer pour résoudre l'une des énigmes.

Ce petit groupe est arrivé le matin de la commune de Benet en Maine-et-Loire pour passer la journée dans la parc du Clos-Lucé. Ils sont tout jeunes et la perspective de découvrir l'univers de Léonard de Vinci les enthousiasme.

Dans le parc du Clos-Lucé, les enfants font connaissance avec Pascal Conicella, un auteur de livres pour enfants dont les héros Téo et Léoni vivent une aventure à Amboise avec Léonard de Vinci.

Téo et Léoni découvrent un collier magique, ils sont propulsés 400 ans plus tôt chez Léonard de Vinci. Celui-ci se prend d'affection pour eux, tente de les ramener chez eux mais il se trompe et les envoie voyager dans différentes époques et civilisations -Pascal Conicella, directeur créatif et auteur de livres pour enfants