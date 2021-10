Léonard, un enfant de Roanne rejoint la bande du Petit Nicolas dans le prochain film

Léonard Signoret a passé trois mois à Paris, loin de sa maison à Roanne, pour jouer dans "Le trésor du Petit Nicolas" qui sort le mercredi 20 octobre en salle. L'enfant de 10 ans (9 au moment du tournage) interprète le rôle de Maixent, un copain de la bande du Petit Nicolas. "Il a des grandes jambes, c'est celui qui court le plus vite de la bande. C'est un super copain, comme les autres. Dans le livre il me ressemble carrément" explique le jeune garçon aux cheveux roux qui avait postulé, au départ, pour le rôle du bagarreur Eudes.

Des copains à l'écran comme dans la vie

Les huit garçons sont aussi vite devenus amis à l'écran que dans la vie. "On s'amusait ensemble. On faisait un petit trop de bêtises à la fin. Quand on venait nous chercher le matin, on chantait tous les huit ensemble" se souvient, avec un grand sourire, Léonard. La bande de copains est toujours en lien même si chacun est retourné chez ses parents aux quatre coins de la France.

Léonard est accompagné de ses parents Sophie et Jean-Charles. © Radio France - Morgane Guiomard

Une maman qui l'accompagne

Ce rôle, c'est en partie grâce à sa maman, Sophie Signoret, que Léonard l'a obtenu. C'est elle qui a repéré l'annonce sur Facebook et qui l'a aidé à faire les vidéos pour être pris au casting. Elle savait que ça allait lui plaire : "Il a toujours aimé se donner en spectacle. Moi je suis chanteuse et quand il avait trois ans, son père devait le retenir pour qu'il ne vienne pas danser sur scène." Cette maman artiste le mettait quand même en garde pour qu'il ne se fasse pas trop d'espoir "et qu'il ne soit pas déçu." Mais c'est avec fierté et joie qu'elle a vu son fils obtenir un rôle au cinéma qui sera peut-être le premier d'une longue série car Léonard rêve de devenir acteur.

"Le trésor du Petit Nicolas" est diffusé en avant première ce mardi soir, au cinéma Multiplexe le Grand Palais de Roanne.