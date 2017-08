Musique : les 10 albums à ne pas manquer à la rentrée

Après un été de concerts et de festivals, vos artistes préférés apportent la touche finale aux albums dont la sortie est prévue des prochaines semaines. France Bleu a sélectionné dix albums à ne pas manquer.

Et vous, quels albums attendez-vous le plus en pour le mois de septembre ? Comme il y a la rentrée littéraire pour les livres, il y a chaque année la rentrée musicale, avec des dizaines de nouveaux albums qui sortent dans les bacs, après deux mois plus légers en nouveautés mais marquées par les tournées d'été et les grands festivals.

Cette année, le cru s'annonce particulièrement riche : on retrouve dans le programme des sorties aussi bien des artistes de la jeune génération comme Nolwenn Leroy et Christophe Willem (voire la très jeune génération avec les Kids United) que de monuments de la chanson française, avec Indochine, Bernard Lavilliers ou Michel Sardou. France Bleu vous a concocté une sélection des albums à ne surtout pas rater.

18 août : Kids United, "Forever United"

Ils arrivent dès ce vendredi : les Kids United sont de retour pour un troisième album, intitulé "Forever United". Au programme, en plus de "Mama Africa"' que les cinq jeunes membres du groupe ont enregistré avec Angélique Kidjo et Youssou n'Dour, la liste des invités de cet album est longue : Patrick Bruel, Amir, Claudio Capéo ou Michel Fugain sont de la fête.

Les fans ont tout intérêt à en profiter : leur producteur a annoncé que cet album serait le dernier du groupe. La cadette, Gloria, sera dès octobre sur scène dans le spectacle "Emilie Jolie".

25 août : Calogero, "Liberté Chérie"

Alors que le premier extrait de l'album, "Je joue de la musique", tourne sur toutes les radios depuis plusieurs semaines, le nouvel album de Calogero sort enfin, ce 25 août. Un album pour lequel le chanteur s'est enfermé dans les mythiques studios d'Abbey Road, à Londres, en compagnie notamment d'Alex Beaupin.

1er septembre : Nolwenn Leroy, "Gemme"

"Ce sera la quintessence de ce que j'ai pu faire ces 13 dernières années" : le nouvel album de Nolwenn Leroy devrait être, selon ses propres dires, encore plus abouti que les précédents. Plus pop, il ne manquera pas tout de même de clins d'oeil à la musique celtique. Pour cet album, la chanteuse a notamment collaboré avec le jeune musicien Broken Back. Depuis son dernier disque, paru il y a plus de quatre ans, Nolwenn Leroy s'est beaucoup plus impliquée dans l'écriture de tous ses textes, qu'elle signe désormais elle-même.

1er septembre : le nouveau single d'Etienne Daho, "Les flocons de l'été"

Avant la parution du onzième album d'Etienne Daho, "Blitz", en novembre, le chanteur sort le 1er septembre le premier extrait de ce nouveau disque, dont rien n'a pour l'instant filtré. Ce sera son premier disque depuis "Les chansons de l'innocence retrouvée" il y a quatre ans. Le titre "Mortelle", que le chanteur a enregistré il y a deux ans avec le producteur électro Rone, sera la face B de ce single.

8 septembre : Indochine, "13"

Après une grande tournée, Indochine a repris le chemin du studio pour un treizième album sobrement intitulé "13". Plusieurs extraits de ce disque marqué par l'actualité de ces dernières années ont déjà été diffusé, dont ce morceau à la fois sombre et dynamique, "Kimono dans l'ambulance".

8 septembre : Les Insus, "L?ve"

Pour fêter leur retour triomphal sur les routes de France, les anciens Téléphone, devenus Insus, s'offrent la sortie d'un album live le 8 septembre, enregistré à l'AccorHotels Arena, sur lequel figureront les plus grands tubes du groupe. Et ils seront sur scène, pour la dernière de leur tournée, le 15 septembre au Stade de France.

22 septembre : Florent Pagny, "Le présent d'abord"

Le premier single de ce nouvel album a eu de quoi surprendre : il a été composé par Maitre Gims. Avec ce nouvel album, Florent Pagny a choisi, après une incursion dans les musiques latines, de revenir à la variété française, aux côtés de son auteur incontournable, Lionel Florence. A partir de septembre, Florent Pagny sera également sur les routes pour une grande tournée avec France Bleu.

22 septembre : Raphael, "Anticyclone"

Après s'être lancé dans la littérature avec le recueil de nouvelles "Retourner à la mer" couronné de succès et du Prix Goncourt de la nouvelle, Raphaël sort son nouvel album, "Anticyclone", dont le premier extrait, intitulé "L'année la plus chaude de tous les temps", est déjà sorti. Le chanteur a créé ce nouveau disque en compagnie de Gaëtan Roussel (Louise Attaque) pour donner à ses chansons un nouveau son.

29 septembre : Christophe Willem, "Rio"

Détrompez-vous, "Rio" ne sera pas un album aux sonorités brésiliennes ! Christophe Willem a choisi de revenir aux fondamentaux de son premier album en retrouvant le compositeur Aurélien Mazin et avec la collaboration de Zazie qui signe deux textes du disque. Après "Marlon Brando", titre très léger dévoilé avant l'été, l'album devrait aussi évoquer des sujets plus graves.

29 septembre : Bernard Lavilliers, "5 minutes au paradis"

Après la révélation de son premier titre "Croisières méditerranéennes" au printemps, le nouvel album de Bernard Lavilliers s'annonce plus engagé que jamais. Le chanteur, qui s'est dit "hanté depuis fort longtemps" par la situation des migrants qui tentent de traverser la méditerranée, prépare un album moins "latino" que les précédents, sur lequel de nombreux artistes (Jeanne Cherhal, Benjamin Biolay, Florent Marchet) ont participé.

Et aussi, le nouvel album de Michel Sardou en octobre

On ne connait pour l'instant ni sa date de sortie ni son titre, mais son premier extrait a été dévoilé au mois de juillet : le nouvel (et dernier) album de Michel Sardou est attendu pour le mois d'octobre, sept ans après son dernier album studio. "Le figurant" s'y trouvera, ainsi qu'une chanson consacrée au pape François, que le chanteur a d'ores et déjà testée sur scène.