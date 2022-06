La salle des Arts d'Azur du Broc fête ses 10 ans !

Depuis 2012, la salle des Arts d'Azur du Broc permet d'accueillir des évènements musicaux et culturels. Ce lieu manquait dans ce village situé à environ 45 minutes au dessus de Nice. Sur France Bleu Azur, Frédéric Sitjas affirme que "c'est plus qu'un lieu de vie culturel, c'est carrément un lieu de vie". De grandes personnalités se sont produites sur cette scène (Coeur de Pirate, Diane Tell, Zabou Breitman, Tom Villa...), et la programmation se complète avec des artistes venus des 4 coins de France. Pour fêter les 10 ans de la salle, une grande soirée se déroule le 18 juin 2022.

Frédéric Sitjas, directeur des Arts d'Azur du Broc Copier

Le programme de la soirée des 10 ans

La soirée commence à 18h à la salle des Arts d'Azur du Broc, rue des Jardins.

Grande parade musicale

Animations circassiennes

Dernier spectacle de la saison culturelle, "Le Cabaret de Monsieur Mouche", avec la compagnie Gorgomar, 20h30

La salle des Arts d'Azur du Broc en 2 minutes avec Frédéric Sitjas